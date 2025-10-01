Meteoroloji, AKOM, Valilik... İstanbul için peş peşe uyarı: Fırtına kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunun ardından AKOM, ardından da İstanbul Valiliği'nden peş peşe uyarılar geldi.

RÜZGARIN HIZI 75 KM'YE ÇIKACAK

Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren 50 ila 75 km hızlara ulaşan bir fırtına olacağı bildirildi.

VALİLİK SAAT VERDİ

Vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği hususunda uyarıda bulunan Valilik, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN!"

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara’da rüzgârın, yarın (02.10.2025) sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir"

