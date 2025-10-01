Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!

Aksaray'da 14 yaşındaki çocuk işçi patronunun aracını kaçırıp kız arkadaşıyla gezmeye çıktı. İhbar üzerine polisleri alarma geçiren çocuk işçi yaklaşık yarım saat kovalandı. 14 yaşındaki İ.O.'ya 15 bin 600 lira ceza kesilirken, patronunun aracı ise trafikten men edildi.

01.10.2025
01.10.2025
saat ikonu 17:39

Aksaray'da patronunun aracıyla patronundan kaçan çocuk, kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. İhbar üzerine alarma geçen polis ekiplerinden de kaçan çocuk sürücü, sonucu yakalanırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!

KIZ ARDAŞINI KAÇIRDIĞI ARABAYLA GEZMEYE ÇIKARDI

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.O. çalıştığı iş yerinde patronuna ait aracı alarak kaçtı. Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyon başına geçen çocuk sürücü, kaçırdığı araçla kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. Patronunun ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çocuğun kaçtığı 68 AGB 506 plakalı aracı E-90 kara yolunda gören ekipler çocuğa 'dur' ihtarında bulundu.

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!

POLİS YARIM SAAT KOVALADI

İhtara uymayan İ.O., polisten de kaçmaya başlarken çocuk ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çocuk sürücü galericiler sitesinde polisin önünü kesmesiyle yakalandı.

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Araçtan indirilen İ.O.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti.

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!

PATRONUN ARABASI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan İ.O.'ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Çocuk işçi patronunun aracını çalıp kız arkadaşını gezmeye götürdü!
