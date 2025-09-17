Çocuk sürücülerin kazası paniğe sebep oldu

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde M.E.K. idaresindeki motosiklet, sokakta bisikletiyle ilerleyen bir çocuğa çarptı. Motosiklet sürücüsü M.E.K, arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı D.S.K. ve bisikletli çocuk çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.