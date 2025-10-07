Everest’teki kar fırtınasında 1 yürüyüşçü hayatını kaybetti

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Everest Dağı’nda etkili olan kar fırtınasın nedeniyle kamplarda mahsur yürüyüşçüleri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin medyasına göre Laohugou bölgesinde 1 yürüyüşçü hipotermi nedeniyle hayatını kaybederken, 200'den fazla kişi hala kurtarılmayı bekliyor.

YAKLAŞIK BİN KİŞİ MAHSUR KALMIŞTI

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan Everest Dağı’nın doğu yamacında 3 Ekim Cuma akşamı başlayan kar fırtınası bölgeye ulaşımı engellemiş, dağ yürüyüşü yapan yaklaşık bin kişinin kamplarda mahsur kaldığı açıklanmıştı.

Karı temizlemek için yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibi seferber edilirken, bölgeye girişler geçici olarak askıya alınmıştı. Mahsur kalan bin kişiden 350'si köylüler ve profesyonel ekipler tarafından kurtarılmıştı.