Everest’te ölü sayısı kaç son durum ne? Bin kişi fırtınada mahsur kaldı

Çin kaynaklı haber ajanslarının aktardığına göre Cuma gününden itibaren etkisini artırarak süren fırtına sebebiyle 4.900 metre yükseklikteki kamp alanında en az 1.000 kişi sıkışıp kaldı.

İlk aşamada yaklaşık 350 kişinin, fırtınadan emniyetli biçimde Qudang kasabasına tahliye edildiği açıklandı.

Yetkililer, hava şartları uygun oldukça kurtarma faaliyetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Ekiplerin, fırtınanın ardından donmuş cenazelerin bulunduğu bölgelerde ilerlediği iddia edildi.

Resmî yetkililer, can kaybı sayısına dair henüz kesin bir açıklama yapmadı.

Everest’in Nepal sınırında ise en az 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kapalı yollar ve yıkılmış köprüler nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının zorlukla sürdüğünü belirtti.

Ayrıca Everest Doğa Parkı’na bilet satışlarının ve giriş izinlerinin Cumartesi akşamından itibaren geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.