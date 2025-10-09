Park halindeki araç alev alev yandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bütün aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.