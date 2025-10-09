Az önce İstanbul’da deprem mi oldu, nerede? Sarsıntı bildirimi geldi

Bugün İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntının ardından az önce deprem nerede oldu araştırıldı.

AZ ÖNCE İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

Telefonlara gelen deprem bildirimi sonrası korku dolu anlar yaşanırken deprem herkes tarafından hissedilmedi. Silivri açıklarında 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Bugün İstanbul'da hissedilen deprem yaşandı. Silivri açıklarında 3.6 şiddetinde sarsıntı yaşanırken telefonlara gelen bildirim endişeli anlara sebep oldu.

9 Ekim günü 13.33 civarında İstanbul'da hissedilen bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin şiddeti 3.6 olarak belirlendi. Sarsıntı birçok kişi tarafından hissedilirken deprem bildirimi panik anlar yaşattı.