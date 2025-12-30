Ankara elektrik kesintisi! 31 Aralık ve 1-2 Ocak 2026 Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgiler dağıtım birimleri tarafından ilçe ilçe paylaşıldı. Hem anlık arızalar hem de planlı bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda adres kesintilerden etkilenecek. İşte Ankara 31 Aralık ve 1-2 Ocak elektrik kesintisi listesi…
Ankara Keçiören’de planlı elektrik kesintisi listesi şöyledir:
02.01.2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında
Yukarı Çavundur ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında
Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlekçi, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi, Meyvalı sokaklarında çalışma yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında
Peker, Geçim, Bağlar, Grafik, Turan, Kara Ali, Uyanış, Gökmen, Çalık, Nergis, Kemeraltı, Ulugüney, Kader, Eylül, Turkuaz, Kampüs, Flüt, Ayan, Ayyıldız, Kadırga, Kuvvet sokaklarında çalışma yapılacaktır.
Ankara Keçiören’de anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:
Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir.
Ovacık Mahallesi
1488 Sokak
Bağlarbaşı Mahallesi
447 Sokak, Gökmen Sokak
Enerjinin 30.12.2025 saat 22.09’da verilmesi planlanmaktadır.
Sancaktepe Mahallesi
1596 Sokak
Atapark Mahallesi
1277 Sokak
Pınarbaşı Mahallesi
Aşıkpaşa Sokak, Şehit Cengiz Porsuk Sokak, Burgu Sokak, Bartın Sokak
Ankara Çankaya’da planlı elektrik kesintisi listesi şöyledir:
02.01.2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında
Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 11.30 ile 14.30 saatleri arasında
1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında
2790 Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında
Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Cadde, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
Ankara Çankaya’da anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:
Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir.
Birlik Mahallesi
Sokak, 428 Sokak, 455 Sokak, 452 Sokak, 451 Sokak, 447 Sokak, 429 Sokak, 431 Sokak, 433 Sokak, 434 Sokak, 435 Sokak, 448 Sokak, 453 Sokak, 454 Sokak, 482 Sokak, 499 Sokak, 555 Sokak, 123 Sokak, Katar Sokak, Kahire Sokak
Keklik Pınarı Mahallesi
884 Sokak
Yeşilkent Mahallesi
555 Sokak, Orta İmrahor Sokak, 555 Cadde
Yıldızevler Mahallesi
555 Sokak
Sancak Mahallesi
Kahire Sokak, Konrad Adenauer Sokak, 526 Sokak, 528/1 Sokak, 536 Sokak, 537 Sokak, 538 Sokak, 539 Sokak, 549 Sokak
Eti Mahallesi
Toros Sokak, Tok Sokak
Emek Mahallesi
Bişkek Sokak, Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak
Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak için enerjinin 30.12.2025 saat 21.40’ta verilmesi planlanmaktadır.
Alacaatlı Mahallesi
Kaplan Sokak
Mustafa Kemal Mahallesi
2075 Sokak
Mürsel Uluç Mahallesi
931 Sokak, 953 Sokak
Aşağı İmrahor Mahallesi
953 Sokak, 555 Cadde
555 Cadde için enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.
Orta İmrahor Mahallesi
Orta İmrahor Sokak, 555 Cadde
Enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.
Çiğdem Mahallesi
1589 Sokak
Enerjinin 30.12.2025 saat 23.00’te verilmesi planlanmaktadır.
Metin Akkuş Mahallesi
Sinan Sokak
Büyükesat Mahallesi
Koza Sokak
Ankara Yenimahalle ilçesindeki anlık elektrik kesintileri şöyledir:
Demetlale Mahallesi
405 Sokak
Kayalar Mahallesi
800 Sokak, Şehit Tuncay Özdere Sokak
Yeşilevler Mahallesi
913 Sokak, 518 Sokak, 800 Sokak, 910 Sokak, 905 Sokak
Memlik Mahallesi
905 Sokak, Memlik Sokak
Yakacık Mahallesi
3896 Sokak, 3883 Sokak
Enerjinin 30.12.2025 saat 23.30’da verilmesi planlanmaktadır.
Yuvaköy Mahallesi
3883 Sokak, Yuva Köyü Sokak
Çakırlar Mahallesi
2220/1 Sokak
Emniyet Mahallesi
Ahududu Sokak, Anadolu Sokak
Ragıp Tüzün Mahallesi
Levent Sokak
Yenimahalle planlı elektrik kesintileri ise şöyledir:
02.01.2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında
3585, 3895, 3904, 3919, 3917, 3905, 3900, 3914, 3901, 3580 sokaklarında çalışma yapılacaktır.
02.01.2026 tarihinde 09.45 ile 17.45 saatleri arasında
Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, Ziya Gökalp, Atatürk, Yıldırım Beyazıt ve çevresindeki çok sayıda sokakta çalışma yapılacaktır.
Mamak anlık arızalar şöyledir:
Abidinpaşa Mahallesi
Kayalar Sokak, Kaynarca Sokak, Münzeviler Sokak, Tıp Fakültesi Sokak, Şehit Hakkı Çelik Sokak, Şehit Osman Sokak, Balaban Sokak, Gülistan Sokak
Balkiraz Mahallesi
Tıp Fakültesi Sokak
Altınevler Mahallesi
107 Sokak
Enerjinin 30.12.2025 saat 23.45’te verilmesi planlanmaktadır.
Yukarı İmrahor Mahallesi
107 Sokak, Yukarı İmrahor Mahallesi
Enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.
Gökçeyurt Mahallesi
Gökçeyurt Sokak
Ortaköy Mahallesi
Eyüp Sabri Tuncer Sokak, 19 Mayıs Sokak
Lalahan Mahallesi
Yem Sanayii Sokak
Karşıyaka Mahallesi
Kantar Sokak, 1. Sokak
Başak Mahallesi
Esentepe Sokak, Yavuz Sokak, Galip Hasan Kuşçuoğlu Sokak ve 1654, 1655, 1656, 1658, 1660, 1663, 1664, 1665, 1670, 1718/1 sokakları
Mamak'taki planlı elektrik kesintisi şöyledir:
02.01.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında
Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Cadde, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.