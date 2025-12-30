Ankara elektrik kesintisi! 31 Aralık ve 1-2 Ocak 2026 Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da elektrik kesintileriyle ilgili güncel bilgiler dağıtım birimleri tarafından ilçe ilçe paylaşıldı. Hem anlık arızalar hem de planlı bakım çalışmaları kapsamında çok sayıda adres kesintilerden etkilenecek. İşte Ankara 31 Aralık ve 1-2 Ocak elektrik kesintisi listesi…

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara Keçiören’de planlı elektrik kesintisi listesi şöyledir:

02.01.2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında

Yukarı Çavundur ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında

Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye, Çömlekçi, Kalburcu, Çürük, Böcek, Balaban, Gelişmiş, Kavakderesi, Meyvalı sokaklarında çalışma yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında

Peker, Geçim, Bağlar, Grafik, Turan, Kara Ali, Uyanış, Gökmen, Çalık, Nergis, Kemeraltı, Ulugüney, Kader, Eylül, Turkuaz, Kampüs, Flüt, Ayan, Ayyıldız, Kadırga, Kuvvet sokaklarında çalışma yapılacaktır.

Ankara Keçiören’de anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir.

Ovacık Mahallesi

1488 Sokak

Bağlarbaşı Mahallesi

447 Sokak, Gökmen Sokak

Enerjinin 30.12.2025 saat 22.09’da verilmesi planlanmaktadır.

Sancaktepe Mahallesi

1596 Sokak

Atapark Mahallesi

1277 Sokak

Pınarbaşı Mahallesi

Aşıkpaşa Sokak, Şehit Cengiz Porsuk Sokak, Burgu Sokak, Bartın Sokak

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara Çankaya’da planlı elektrik kesintisi listesi şöyledir:

02.01.2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında

Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 11.30 ile 14.30 saatleri arasında

1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında

2790 Sokak’ta şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında

Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Cadde, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

Ankara Çankaya’da anlık elektrik kesintileri ise şöyledir:

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır. Çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir.

Birlik Mahallesi

Sokak, 428 Sokak, 455 Sokak, 452 Sokak, 451 Sokak, 447 Sokak, 429 Sokak, 431 Sokak, 433 Sokak, 434 Sokak, 435 Sokak, 448 Sokak, 453 Sokak, 454 Sokak, 482 Sokak, 499 Sokak, 555 Sokak, 123 Sokak, Katar Sokak, Kahire Sokak

Keklik Pınarı Mahallesi

884 Sokak

Yeşilkent Mahallesi

555 Sokak, Orta İmrahor Sokak, 555 Cadde

Yıldızevler Mahallesi

555 Sokak

Sancak Mahallesi

Kahire Sokak, Konrad Adenauer Sokak, 526 Sokak, 528/1 Sokak, 536 Sokak, 537 Sokak, 538 Sokak, 539 Sokak, 549 Sokak

Eti Mahallesi

Toros Sokak, Tok Sokak

Emek Mahallesi

Bişkek Sokak, Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak

Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak için enerjinin 30.12.2025 saat 21.40’ta verilmesi planlanmaktadır.

Alacaatlı Mahallesi

Kaplan Sokak

Mustafa Kemal Mahallesi

2075 Sokak

Mürsel Uluç Mahallesi

931 Sokak, 953 Sokak

Aşağı İmrahor Mahallesi

953 Sokak, 555 Cadde

555 Cadde için enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.

Orta İmrahor Mahallesi

Orta İmrahor Sokak, 555 Cadde

Enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.

Çiğdem Mahallesi

1589 Sokak

Enerjinin 30.12.2025 saat 23.00’te verilmesi planlanmaktadır.

Metin Akkuş Mahallesi

Sinan Sokak

Büyükesat Mahallesi

Koza Sokak

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara Yenimahalle ilçesindeki anlık elektrik kesintileri şöyledir:

Demetlale Mahallesi

405 Sokak

Kayalar Mahallesi

800 Sokak, Şehit Tuncay Özdere Sokak

Yeşilevler Mahallesi

913 Sokak, 518 Sokak, 800 Sokak, 910 Sokak, 905 Sokak

Memlik Mahallesi

905 Sokak, Memlik Sokak

Yakacık Mahallesi

3896 Sokak, 3883 Sokak

Enerjinin 30.12.2025 saat 23.30’da verilmesi planlanmaktadır.

Yuvaköy Mahallesi

3883 Sokak, Yuva Köyü Sokak

Çakırlar Mahallesi

2220/1 Sokak

Emniyet Mahallesi

Ahududu Sokak, Anadolu Sokak

Ragıp Tüzün Mahallesi

Levent Sokak

Yenimahalle planlı elektrik kesintileri ise şöyledir:

02.01.2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında

3585, 3895, 3904, 3919, 3917, 3905, 3900, 3914, 3901, 3580 sokaklarında çalışma yapılacaktır.

02.01.2026 tarihinde 09.45 ile 17.45 saatleri arasında

Alparslan, Hacı Koca, Lale, Bozkuş, Ziya Gökalp, Atatürk, Yıldırım Beyazıt ve çevresindeki çok sayıda sokakta çalışma yapılacaktır.

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak anlık arızalar şöyledir:

Abidinpaşa Mahallesi

Kayalar Sokak, Kaynarca Sokak, Münzeviler Sokak, Tıp Fakültesi Sokak, Şehit Hakkı Çelik Sokak, Şehit Osman Sokak, Balaban Sokak, Gülistan Sokak

Balkiraz Mahallesi

Tıp Fakültesi Sokak

Altınevler Mahallesi

107 Sokak

Enerjinin 30.12.2025 saat 23.45’te verilmesi planlanmaktadır.

Yukarı İmrahor Mahallesi

107 Sokak, Yukarı İmrahor Mahallesi

Enerjinin 30.12.2025 saat 22.06’da verilmesi planlanmaktadır.

Gökçeyurt Mahallesi

Gökçeyurt Sokak

Ortaköy Mahallesi

Eyüp Sabri Tuncer Sokak, 19 Mayıs Sokak

Lalahan Mahallesi

Yem Sanayii Sokak

Karşıyaka Mahallesi

Kantar Sokak, 1. Sokak

Başak Mahallesi

Esentepe Sokak, Yavuz Sokak, Galip Hasan Kuşçuoğlu Sokak ve 1654, 1655, 1656, 1658, 1660, 1663, 1664, 1665, 1670, 1718/1 sokakları

Mamak'taki planlı elektrik kesintisi şöyledir:

02.01.2026 tarihinde 14.00 ile 17.30 saatleri arasında

Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Cadde, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışması yapılacaktır.