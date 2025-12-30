Arsenal Aston Villa CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Premier Lig’de sezonun en kritik randevularından biri bu akşam Londra’da oynanacak. Arsenal, Emirates Stadyumu’nda en yakın takipçilerinden Aston Villa’yı ağırlayacak.

ARSENAL ASTON VİLLA CANLI İZLE

Arsenal ile Aston Villa arasında oynanacak Premier Lig mücadelesi, Türkiye’de futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak ve maç saatinin gelmesiyle birlikte yayın akışı bu mücadeleye ayrılacak.

Mücadele Türkiye saatiyle 23.15’te başlayacak. Sezonun zirve yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın öne çıkan Premier Lig maçları arasında yer alıyor ve iki takımın da puan tablosundaki konumu nedeniyle mücadeleye ilgi oldukça yüksek.

ARSENAL - ASTON VİLLA MAÇ KADROSU

Arsenal - Aston Villa maç kadrosu açıklandı:

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Mikel Merino, Odegaard, Saka, Gyokeres, Trossard.

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelöf, Digne, Onana, Tielemans, Sancho, Buendia, Rogers, Watkins.

ARSENAL - ASTON VİLLA NEREDE İZLENİR?

Zirve mücadelesi niteliği taşıyan Arsenal Aston Villa karşılaşması, Emirates Stadyumu’nda oynanacak. Londra’da bulunan stat, bu sezon Arsenal’in ligdeki iç saha maçlarına ev sahipliği yapan adres konumunda bulunuyor.

Karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların yanı sıra, maç ekran başındaki izleyiciler için de canlı yayınla futbolseverlere ulaştırılacak. Premier Lig’in bu önemli randevusu, yayıncı kuruluş aracılığıyla eş zamanlı olarak izlenebilecek.

ARSENAL ASTON VİLLA HANGİ KANALDA?

Arsenal ile Aston Villa arasındaki Premier Lig karşılaşması Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Maç saati itibarıyla kanalın yayın akışı bu mücadeleye ayrılacak. Arsenal Aston Villa maçını canlı takip etmek isteyen izleyiciler, beIN Sports aboneliği üzerinden yayına ulaşabilecek. Mücadele, hafta içi akşam kuşağında ekranlara gelecek.

Arsenal Aston Villa mücadelesi bazı yabancı ülkelerde farklı kanallar üzerinden yayınlanacak. İşte Arsenal Aston Villa maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: NBCSN

Almanya: Sky Sport UHD

Bosna Hersek: Arena Sport Premium 2

Danimarka: Viaplay