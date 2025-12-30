İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Özür detayı öne çıktı

Ülke gündemini günlerdir işgal etmeye devam eden uyuşturucu ve fuhuş soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülürken Habertürk TV'nin görevden alınan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Avukatı Hüseyin Kaya'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ersoy, tekrar Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, 3.5 saat süren bir ifadeyi Cumhuriyet Savcısına verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Mehmet Akif Ersoy, Sabah'ın haberine göre ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve beraber olma durumlarıyla ilgili de bilgiler veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Ersoy'un ifadesinde "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir." şeklinde bir cümle kurduğu belirtildi.

İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ

İfade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilginin Adli Tıp Kurumu raporuyla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partiler de bilindiği için yeni anlattıklarının soruşturmaya katkı sağlamadığı değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine tekrar gönderildi.

NE OLMUŞTU?

9 Aralık günü uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi 'pozitif' çıkmış, test sonuçlarında Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu.

10 Aralık günü Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.