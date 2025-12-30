Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Özür detayı öne çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan ve bugün itirafçı olmak için yaptığı başvuru kapsamında ifade veren Mehmet Akif Ersoy, tekrar cezaevine gönderildi. Ersoy'un ifadesi ve itirafçılık başvurusuyla ilgili detaylar ortaya çıkarken bir de özür dilediği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Özür detayı öne çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 23:09

Ülke gündemini günlerdir işgal etmeye devam eden uyuşturucu ve fuhuş soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülürken Habertürk TV'nin görevden alınan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İTİRAFÇI OLMAK İÇİN DİLEKÇE VERDİ

Avukatı Hüseyin Kaya'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusuyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Ersoy, tekrar Çağlayan Adliyesine getirildi. Ersoy, 3.5 saat süren bir ifadeyi Cumhuriyet Savcısına verdi.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Mehmet Akif Ersoy, Sabah'ın haberine göre ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve beraber olma durumlarıyla ilgili de bilgiler veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

İtirafçı olmak isteyen Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Özür detayı öne çıktı

ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Ersoy'un ifadesinde "Bugün gazeteci Akif, insan olan Akif'ten, insan kardeşlerinden, toplumdan, yaratıcısından yaptıkları nedeniyle büyük bir pişmanlık duymakta ve çok büyük özür dilemektedir." şeklinde bir cümle kurduğu belirtildi.

İTİRAFLARINDA YENİ BİLGİ VERMEDİ

İfade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilginin Adli Tıp Kurumu raporuyla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partiler de bilindiği için yeni anlattıklarının soruşturmaya katkı sağlamadığı değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine tekrar gönderildi.

NE OLMUŞTU?

9 Aralık günü uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi 'pozitif' çıkmış, test sonuçlarında Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunmuştu.

10 Aralık günü Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama! Neden yayına çıkmadığını açıkladı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.