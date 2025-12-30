Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

Ünlülere ve medya çalışanlarına yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yeniden adliyeye getirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANACAK

Uyuşturucu operasyonu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağı öğrenildi.

UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARI

Öte yandan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testi "pozitif" sonuçlanmıştı. Ersoy'un yanı sıra Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de test sonucu "pozitif" çıkmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak çalışmaya başladı. 2011’de Libya, Yemen, Şam ve Erbil’de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. 2012’de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013’te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında ise TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ersoy, 2016’da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017’de Habertürk’e katıldı. Hakkında verilen gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından itibaren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.