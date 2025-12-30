Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

Son dakika haberi: İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ersoy, ek ifade için yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Ersoy'un etkin pişmanlıktan faydalanacağı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 14:43

Ünlülere ve medya çalışanlarına yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk televizyonunun eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yeniden adliyeye getirildi.

Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANACAK

Uyuşturucu operasyonu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacağı öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARI

Öte yandan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un Adli Tıp Kurumu'nda verdiği uyuşturucu testi "pozitif" sonuçlanmıştı. Ersoy'un yanı sıra Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de test sonucu "pozitif" çıkmıştı.

Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında 6 News kanalında muhabir olarak çalışmaya başladı. 2011’de Libya, Yemen, Şam ve Erbil’de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. 2012’de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013’te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında ise TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Mehmet Akif Ersoy yeniden adliyeye getirildi! "Etkin pişmanlık" istedi

Ersoy, 2016’da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017’de Habertürk’e katıldı. Hakkında verilen gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından itibaren Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapıyordu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir tanık daha konuştu! Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucuyu sakladığı yeri söyledi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'tan ilk açıklama! Neden yayına çıkmadığını açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek

ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.