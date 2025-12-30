Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Özge Sönmez

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu ve Burak Güngörmedi gibi isimlerinde aralarında olduğu 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek
IHA
30.12.2025
30.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 17 isim adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik ve aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturmalar sürüyor.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan model Buse İskenderoğlu, Burak Güngörmedi, Resul Arslan, Emrah Gencer, Ömer Can Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz, Yasin Burak Becek, Dilara Ege Çevik, Tuğrulbey Aran, Rabia Karaca, Cengiz Can Atasoy, Cihan Güler ve Ahmet Çalışkan'ın da aralarında olduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İfade alma işlemlerine birazdan başlanacak.

