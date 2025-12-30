Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın müfettiş yardımcısı alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyurusu; bugün bakanlığın internet adresinde yayımlandı.

Bu doğrultuda, müfettiş yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 50 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

GSB 50 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Giriş Sınavı için başvurular, 9 Şubat ile 23 Şubat tarihleri arasında saat 23.59’a kadar kabul edilecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden yapılacak.

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak Ankara’da uygulanacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü ise 25.04.2026 Cumartesi günü düzenlenecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ve yazılı sınav saati sınav tarihinden en az 30 gün önce Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.gsb.gov.tr) duyurulacak.