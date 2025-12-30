Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kan donduran bavul itirafı!

Küçükçekmece'de öldürülüp cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz davasında, sanıkların "100 bin lira karşılığında çantayı gömecektik" savunması mahkemeyi karıştırdı. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın abisi katılan Abdulkadir Tokyaz, "Bugün çıksın, ilk Esra’yı öldürecek. Bütün aileyi düşünerek, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu katillerin avukatları da işini bıraksın" şeklinde konuştu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
23:21
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
23:21

Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç’un (38) da aralarında bulunduğu 9 sanık dün, ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma bugün de davam etti. Duruşmada, Cemil Koç’un da bulunduğu 9 tutuklu sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, müşteki ikiz kardeş Esra, anne ve baba Halime ile Mustafa Tokyaz hazır bulundu. Dün görülen duruşmada, zanlı Cemil Koç ile onun işlediği suça iştirak ettiği iddia edilen tutuklu sanık C.A. savunma yapmıştı. Bugün görülen celsede de, Cemil Koç ile diğer sanıklar savunma yaptı ve Ayşe Tokyaz'ın müşteki ailesi de beyanda bulundu.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kan donduran bavul itirafı!

KAN DONDURAN İTİRAF: "BAGAJDAKİ ÇANTAYI GÖMMEK İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık N.E., üzerine atılı suçlamaların çok ağır olduğunu, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Cemil Koç'un evine daha önce 2 kez daha gitmiştim. Cemil bana, maddi manevi destek olurdu. Meyhanede Cemil Koç'la denk geldim. Yanında 2 kişi vardı kim olduklarını bilmiyorum. Cemil beni ayrı masaya oturttu. Bana, aracının bagajında bir çanta olduğunu, yardımcı olup olmayacağımı sordu. Bunu ben ilk olarak kabul etmedim ama Cemil bana bir kaç kere daha ısrar edince, yakınlıktan dolayı bir de para teklif edince yardımcı olmak istedim. Birini bulabileceğimi söyledim. Meyhanede B.C. ile görüntülü konuştum. 'Bagajda bir şey var, gömülmesi gerekiyor. Bunun içinin bize para verilecek' dedim. Kişi başı 100 bin lira para alacaktık. B.Cb ve E. yanyandaydı. Y.Z.'yi almaya gidiyoruz dediler. Geldiklerinde aracı E. kullanıyordu. B.C. ön koltukta oturuyordu. Ben Y.Z.'yi kesinlikle görmedim. Çantayı aracın bagajından B.C. tek başına aldı. Kendi aracının bagajına koydu. Ben ilk gözaltına alınan kişiyim. Polislere çanta bulunsun diye yardımcı oldum. Polislerin yanında B.C.'yi aradığımda bana, 'arabada kan ve koku var' dedi. Ben de, 'geri gelin, başımıza bir iş alacağız' dedim.

Ben emniyetteki ikinci günümde bavulun içinde ne olduğunu öğrendim" dedi.

Sanık N.E. savunma yaptığı sırada, maktul Ayşe Tokyaz'ın annesi, savunmasındaki sözlerden dolayı rahatsız oldu. Müşteki Esra Tokyaz ise su şişesine vurarak bağırdı. Daha sonrasında anne Halime Tokyaz ve Esra Tokyaz, duruşma salonundan kısa süreliğine ayrıldı.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kan donduran bavul itirafı!

"BUGÜN ÇIKSIN, İLK ESRA’YI ÖLDÜRECEK"

Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın abisi katılan Abdulkadir Tokyaz, "Kardeşimin cesedini gördüğümüzde su gibi ermişti. Biz Cemil Koç'u hiç tanımadık. Biz, hayatımıza devam edemez olduk. Hiç kimsenin kimseden masum olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir sanık inkar etmesin, 100 bin lira karşılığında durduk yere kimseye teklif etmez. Ben 35 bin liraya çalışıyorum. Tarihi eser diyorlar, o da suç değil mi? Bir insan size, 100 bin lira yada 500 bin lira teklif ediyorsa, buna göre davranılır. Bize para verdiği söyleniyor. Ben KYK borcumu çalışıp kendim ödedim. Bize para vermiş, ben kimseden para almadım, hesaplarım incelersin. Ölmüş insanın arkasından konuşmak kolay. Diyor ki, 'ben en son konuşacağım' yani, bizi dinleyip, bize iftira atacak. Biz dışarı çıktığımızda bakışlardan bıktık, eşimle sürekli tartışıyoruz. Bu olayda sadece Ayşe Tokyaz ölmedi, Ayşe Tokyaz ailesiyle öldü. Bizde birilerini sevdik ama öldürmedik, kendimizi geri çektik. Ben eminim ki, Esra’yı da öldürecek. Bugün çıksın, ilk Esra’yı öldürecek. Bütün aileyi düşünerek, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu katillerin avukatları da işini bıraksın" şeklinde konuştu.

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında kan donduran bavul itirafı!

"BİZE, 'KIZINIZI ÇOK SEVİYORUM, 4 AY SONRA İSTEMEYE GELECEĞİM' DEDİ"

Beyanda bulunan Ayşe Tokyaz’ın annesi katılan Halime Tokyaz ise, "Cemil Koç bizi aradı, kendini sevdirdi. Elinizi öpmeye geleceğim dedi. Ben sorumsuz bir anne değilim. Kızımı koruyorum. Kızımı nasıl öldürdüğünün hesabını versin kızıma iftira atmayı bıraksın. Benim kızım 22 yaşındaydı. Ben onun saçlarını taramaya çekinirdim. Bize, 'kızınızı çok seviyorum, 4 ay sonra istemeye geleceğim' dedi. Benim kızım masumdu" diye konuştu. Anne Halime Tokyaz beyanda bulunduğu sırada Esra Tokyaz, Cemil Koç'a şişe fırlattı. Esra Tokyaz, sanığa, "Bizi bu hale getirdin işte" dedi.

Beyanda bulunan Ayşe Tokyaz'ın ablası Büşra Tokyaz Şimşek, "Sanıktan şikayetçiyim. Ayşe masumdu, ailede en cok gülen kişi Ayşe idi. O, bizi toparlayandı. Biz Cemil Koç'u tanımıyoruz. Sanığın iddia ettiği şeyler kesinlikle yalandır" diye konuştu.
Abla Kübra Tokyaz ise, "Ayşe öldükten sonra biz çok kötü günler geçirdik. Esra geceleri uyuyamıyor. Ayşe bizi günde 5-6 defa arayan biriydi. Cemil onun telefonunu elinden aldı. Kandırdı, duygularıyla oynadı" dedi.

Durusma yarın saat 10.00'a ertelendi. Yarın görülecek olan duruşmada, müşteki Esra Tokyaz'ın beyanda bulunması bekleniyor.

