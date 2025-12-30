İstanbul'da kar başladı! İşte o ilçeler

Kategoriler
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, İstanbul genelinde soğuyan hava yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ilk etapta Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi ilçelerin yüksek noktalarında kar yağışı etkisini hissettiriyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.