Esenyurt'ta uyuşturucu madde etkisindeki sürücü direksiyonda sızdı, ortalığı birbirine kattı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçen sürücü, trafiğin en yoğun olduğu caddede aracıyla bekleme yaptı. Arkasında bekleyen yaklaşık 10 araç korna basarak ilerlemesini istedi. Kornalara cevap vermeyen sürücünün yanına giden vatandaşlar kendinde olmayan sürücüyle karşılaştı. Vatandaşların tepkisine gülerek yanıt veren sürücü 15 dakika boyunca hareket etmedi. Daha sonra vatandaşların yardımıyla araç kenara çekilerek yol trafiğe açıldı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.