Samsunspor Eyüpspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Samsunspor Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11

Samsunspor - Eyüpspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta heyecanı devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün B Grubu'nda yer alan Samsunspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Güncel olarak B Grubu'nda Gençlerbirliği ve Konyaspor 1. ve 2. sırada yer alıyor. Samsunspor, Eyüpspor karşısında evinde oynamanın avantajını kullanarak galibiyet almayı hedefliyor. Eyüpspor ise kupada bir üst tur şansını artırmak için karşılaşmadan 3 puan almayı planlıyor. İki Süper Lig ekibinin karşılaşacağı karşılaşma öncesinde Samsunspor - Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Samsunspor - Eyüpspor maçı açıklanan bilgilere göre A Spor ekranlarından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu. Karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Kerem İlitangil gerçekleştirecek. TFF tarafından dördüncü hakem olarak Sinan Özcan'ın görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda ise Cihan Aydın'ın oturacağı belirtildi.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Samsunspor - Eyüpspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada iki takımda 3 puan alarak Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlama yolunda avantaj elde etmek istiyor.

SAMSUNSPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Samsunspor'da karşılaşma öncesinde Ceesay, Ntcham, Sousa ve Coulibaly'nin sakatlığı bulunuyor. Ndiaye ise 2025 Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda yer alıyor. Beş futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Eyüpspor tarafında ise Calegari ve Claro sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar. Emre Akbaba'nın durumu ise maç saatinde teknik ekibin aldığı karar doğrultusunda netlik kazanacak.

Samsunspor - Eyüpspor maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Samsunspor: Okan, Satka, Borevkovic, Van Drongelen, Soner, Makoumbou, Zeki Yavru, Eyüp, Holde, Emre, Mouandilmadji

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Muakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut