Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldızın bonservisi belli oldu!

Como'nun kalıcı olarak transfer etmek istediği Diego Carlos için Fenerbahçe'den 5 milyon Euro kararı çıktı. Sarı lacivertli yönetim, 2.8 milyon Euroya kiraladığı yıldız stoper için 5 milyon Euro da bonservis bekliyor.

FENERBAHÇE 11.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Süper Lig devi, Diego Carlos transferi için Aston Villa'ya 11.5 milyon Euro bonservis ödemiş ama Brezilyalı savunmacıdan beklediği verimi alamamıştı.

DIEGO CARLOS COMO'DA KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe'deki sıkıntılı dönemler sonrasında Como'da tekrar iyi performanslar gösteren Diego Carlos, İtalya temsilcisiyle bu sezon 11 maça çıkmış ve 937 dakika sahada kalmıştı.