14°
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

11. Yargı Paketi kabul edildi! Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı: Deprem suçlarıyla ilgili bir detay var

Cezaevindeki binlerce mahkuma tahliye getirecek 11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İnfaz indirimi içeren 27. maddeden deprem suçları kapsam dışı bırakıldı.

11. Yargı Paketi kabul edildi! Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı: Deprem suçlarıyla ilgili bir detay var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
18:09
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
19:00

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

FETİ YILDIZ İNFAZ İNDİRİMİNDEN KİMLERİN YARARLANACAĞINI AÇIKLADI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, teklifin 27. maddesiyle Kovid-19 salgını döneminde, toplum sağlığını korumak amacıyla getirilen geçici infaz düzenlemesinin yeniden ele alındığını anımsattı.

11. Yargı Paketi kabul edildi! Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı: Deprem suçlarıyla ilgili bir detay var

Düzenlemeye ilişkin bilgi veren Yıldız, "Yapılan düzenlemeyle 31 Temmuz 2023 itibarıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin yararlanabileceği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Daha önceki düzenlemelerde suç tarihinin esas alınmasında ısrar edilmişti, o zaman kesinleşme tarihi dikkate alınmış, yasa öyle çıkmıştı. Şimdi bu hatadan dönüyoruz, neresinden de dönersek kardır." değerlendirmesinde bulundu.

11. Yargı Paketi kabul edildi! Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı: Deprem suçlarıyla ilgili bir detay var

Terörsüz hedefine vurgu yapan Yıldız, son günlerde bazı odakların, Terörsüz Türkiye'nin ilerlediğini görerek paniklediğini söyledi.

Yıldız, "Bu odaklar ne yaparlarsa yapsınlar bu hedef gerçekleşecek, yapmak istedikleri fiili, fikri sabotajlar da sonuçsuz kalacaktır." ifadesini kullandı.

Siyasi partiler tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonuna ilişkin raporların sunulduğunu anımsatan Yıldız, "Önümüzdeki günlerde bir müşterek rapor çıkaracağız. Bu raporda elbette birleştiğimiz yerleri öne çıkaracağız. Demokrasimizi yaşatacağız, kardeşçe yaşayacağız ve Türk milletinin önündeki engelleri de bir bir temizleyeceğiz." sözlerini sarf etti.

ETİKETLER
#Türkiye
#terör
#demokrasi
#türk ceza kanunu
#11. Yargı Paketi
#Infaz İndirimi
#Feti Yıldız
#Gündem
