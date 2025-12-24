Menü Kapat
The Callisto Protocol nedir? Epic Games’in ücretsiz yeni oyunu belli oldu!

Epic Games Store, normal satış fiyatı 499 TL olan The Callisto Protocol oyununu sınırlı süreyle bedava sundu. Kampanya, 25 Aralık 2025 saat 19.00’a kadar geçerli olacak ve oyun bu süre içinde kalıcı olarak kütüphaneye eklenebilecek.

The Callisto Protocol nedir? Epic Games’in ücretsiz yeni oyunu belli oldu!
, yılbaşına özel ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor.

Şirket, şimdiye kadar Jotunnslayer: Hordes of Hel, Eternights ve Blood West gibi oyunları ücretsiz olarak dağıttı.

24 saatlik sürenin ardından tekrar ücretli hâle gelen bu oyunların arasına şimdi bir yenisi daha eklendi.

The Callisto Protocol nedir? Epic Games’in ücretsiz yeni oyunu belli oldu!

EPİC GAMES'TE HANGİ OYUN ÜCRETSİZ OLDU?

Epic Games'in yılbaşına özel olarak verdiği sekizinci ücretsiz oyunu, The Callisto Protocol olarak açıklandı.

The Callisto Protocol, hikâyesini 2320 yılında Jüpiter’in ölü uydusu Callisto’da kurguluyor.

The Callisto Protocol nedir? Epic Games’in ücretsiz yeni oyunu belli oldu!

Oyun, Black Iron Prison adlı maksimum güvenlikli bir hapishanede geçiyor.

Mahkûmlar arasında yayılan gizemli bir salgın, anlatının temel iskeletini belirliyor.

Ancak ilerleyiş yalnızca kaçış fikriyle sınırlı kalmıyor.

Bu oyun, 25 Aralık 2025 saat 19.00'da tekrar ücretli hâle gelecek.

Belirtilen tarihe kadar oyunu eğer kütüphanenize eklerseniz indirme işlemini gerçekleştirmeseniz dahi ileride istediğiniz zaman bilgisayarınıza yükleyebilir ve oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

The Callisto Protocol nedir? Epic Games’in ücretsiz yeni oyunu belli oldu!

THE CALLİSTO PROTOCOL MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 75 GB boş alan

