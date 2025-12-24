Vatandaşlar şaşkına döndü! Kendini yere atıp çığlık attı

Aksaray, Coğlaki Mahallesi'nde bulunan Kılıçaslan Parkı girişinde akşam saatlerinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Park çevresinde yükselen kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri panik yaşadı. Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YERDE YUVARLANIP ÇIĞLIKLAR ATTI

Kaldırıma yatan 23 yaşındaki Döndü A. isimli genç kadın çığlıklar atarken, kadını gören bazı vatandaşlar yardım etmek istedi. Yardımlara da cevap vermeyen kadın bir süre yerde çığlık atmaya devam etti.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ardından olay yerine gelen polis ekiplerini gören genç kadın bu kez yattığı kaldırımdan kalkarak yardımları reddedip kaçmak istedi. Polis ekipleri de kadının peşinden giderek uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru tarafından sakinleştirilen kadın polis otosuna alınarak evine götürüldü.