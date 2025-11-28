Sinir krizi geçiren adam, ekipleri alarma geçirdi

Sinop'ta sinir krizi geçirdiği öne sürülen R.Y.'nin intihar edeceğini düşünen apartman sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

DAİREDE MEKTUP BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dairenin önünde yapılan kontrollerde şahsın bıraktığı bir mektup buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kapıyı çalan polis ekipleri içeriden cevap alamayınca itfaiye ekiplerinin desteğiyle kapı açıldı. İçeri giren sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.