İşten çıkarılan genç kız sinir krizi geçirdi! Yöneticiler ve aile üyeleri birbirine girdi

Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde işine son verilen genç ortalığı birbirine kattı. İşten kovulduğu için sinir krizi geçiren kız ile yöneticiler arasında tartışma çıktı. Caddeye taşan tartışmaya bir de aile üyeleri dahil olunca kavga büyüdü.

KAVGAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Cadde üzerinde yaşanan arbede çevrede paniğe neden oldu. Bölgeden geçen devriye halindeki polis ekibi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kavga ve sinir krizi anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, kalabalığın büyüdüğü ve polis ekibinin olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor.