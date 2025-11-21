Gaz sızıntısı fabrikayı havaya uçurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Faisalabad şehrindeki bir tutkal fabrikası gaz sızıntısı sonrası havaya uçtu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığı doğrulandı. Patlama sonrası ortaya çıkan yangının çevredeki binalara sıçradığı belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

7 EV HASAR GÖRDÜ

Öte yandan patlamanın etkisiyle bölgedeki 7 evin hasar gördüğü, fabrika ile bitişikteki evlerin çatılarının çöktüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma komisyonunun oluşturulduğu duyuruldu.