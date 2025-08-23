Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

ABD'de fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle gökyüzü alevler ve siyah dumanlarla kaplandı. Yetkililer, çevredeki yerleşim birimlerini tahliye etti.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
11:58
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
11:58

ABD'nin eyaletinde yer alan Roseland’ın kuzeyindeki Smitty’s Supply fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölge sakinleri acil edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, kontrol altına alınana kadar tahliye kararının süreceğini duyurdu.

ABD'de fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi

"TAHLİYENİN ZAMAN ÇİZELGESİ YOK"

İlçe Şerif Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “ patlaması ve yangın devam ettiği için tahliyenin zaman çizelgesi yok” ifadelerini kullandı.

Yerel WBRZ kanalının çektiği görüntülerde, yağ ve otomotiv sıvıları üreten fabrikadan yükselen parlak turuncu alevler ile kara duman bulutu gökyüzünü kapladı.

ABD'de fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi

ONLARCA BİRİM YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Yangına 35’in üzerinde acil durum birimi müdahale ederken, Louisiana Çevre Kalitesi Departmanı ve Çevre Koruma Ajansı da çalışmalara katıldı. Yakındaki bir karayolu kavşağı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

ABD'de fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi

İLKOKUL'DAKİ ÖĞRENCİ VE PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Patlama sonrası bir ilkokul da tahliye edildi. Tangipahoa İlçe Okul Sistemi, Roseland Montessori Okulu’ndaki tüm öğrencilerin ve personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini Facebook üzerinden duyurdu.

Öğrenciler ve personel, okul sisteminin merkez ofisindeki yeniden birleşim alanına taşındı ve veliler çocuklarını buradan teslim aldı.

TGRT Haber
