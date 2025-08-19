Rusya'da fabrika havaya uçtu! Bilanço ağırlaşıyor
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının ise 158'e yükseldiği belirtildi.
PATLAMANIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktarmıştı. Rusya Soruşturma Komitesinin başlattığı soruşturma sürüyor.
