Venezuela’da petrol tesisi havaya uçtu

Güney Amerika ülkesi Venezuela’da şiddetli bir patlama yaşandı. Ülkenin doğusunda yer alan Orinoko Nehri kıyısındaki Petrocedeno Şirketi’ne ait petrol tesisinde patlama meydana geldiği, ardından tesisin alevlere teslim olduğu bildirildi.

Bölgedeki kaynaklar, yangının damıtma kulesinin yakınında çıktığını belirtirken, alevlerin nafta tesisine kadar yayıldığını ifade etti.

YARALANAN OLMADI

Yerel medya, işçilerin tesisten tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını aktardı.

Devlet petrol ve doğalgaz şirketi Venezuela Petrolleri’nden (PDVSA) herhangi bir açıklama yapılmadı.