Hindistan'da polis karakolu havaya uçtu! O anlar kamerada

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde yer alan Srinagar şehrinin Nowgam semtindeki bir polis karakolunda şiddetli patlama meydana geldi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın ardından karakolda yangın çıktığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildiği bildirildi.

ARABALAR YANDI, BİNA AĞIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan yapılan açıklamada, patlamanın etkisiyle araçların yandığı ve karakol binasının ağır hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer olay yerini incelerken can kaybı olmasından endişe ediliyor.