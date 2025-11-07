Havaya uçmaya ramak kala! Benzinlikte hayatının hatasını yaptı

Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Timon şehrindeki bir benzin istasyonunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 arkadaştan birinin kullandığı kibriti yere atmasının ardından havaya yükselen büyük alev topu kısa sürede paniğe yol açtı.

Alevlerin yükselmesiyle kendisi ve 3 arkadaşının canlarını kurtarmak için kaçmasına ve birkaç metre ötede benzin istasyonuna yakıt takviyesi yapan yakıt tankerine ulaşmasına neden oldu.

YARALANAN OLMADI

DailyMail'in haberine göre, şok edici olayda kimse yaralanmazken, benzin istasyonu görevlisi saniyeler içinde yangın söndürücü kullanarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı.