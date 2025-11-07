Ticaret Bakanlığı duyurdu: 3 ürünün satışı yasaklandı! Herkesin mutfağında olabilir

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık yaptığı denetimler sonucu kullanımı riskli bulunan 3 ürünün satışını yasaklarken bu ürünler hakkında toplatma kararı verdi. Açıklanan listede, 2 lavabo açıcı ve 1 pelüş oyuncaktan oluşan ürünler için piyasadan toplatma kararı verildi.

Piyasadan toplatılmasına karar verilen ürünler şöyle: