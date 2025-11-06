Bakanlık tek tek açıkladı: 15 marka ifşa edildi! Bu kahvaltılıklar sofranızda olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden anlık olarak halka duyurmaya devam ediyor.

Son yapılan testlerde; bitkisel yağda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı, peynirde nişasta tespiti ve yağ ürünlerinde çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi.

Vatandaşlar daha önceden bu ürünleri satın alıp almadığını merak ediyor. Özellikle kahvaltı sofralarını süsleyen ürünlerin hangi markalara ait olduğundan endişe ediliyor.

İşte sağlığı tehlikeye düşürecek yeni gıdalar listesi: