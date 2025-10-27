Le Cavalier isimli peynir markası raflardan toplatılıyor! 'Kesinlikle tüketmeyin' uyarısı

Kategoriler
İstanbul
Le Cavalier isimli peynir markasının kontrol teslerinde içeriğinde bakteri tespit edildi. Markanın raflardan toplatılmasına karar verildi. Peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.
TÜKETİCİ PLATFORMU UYARDI!
Fransa’da “Le Cavalier” isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Üründe ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edildi. Tüketici platformundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.
1 AY BOYUNCA SATILMIŞ!
Fransız tüketici platformu RappelConso, söz konusu peynirlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada riskli peynirlerin 25 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında Aldi mağazası raflarında satıldığı belirtildi.
RappelConso, tüketicilere bu tarihler arasında aldıkları peynirleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Elinde bu marka peynir olanların Aldi mağazalarına iade yaparak paralarını alabilecekleri vurgulandı.