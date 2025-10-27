Le Cavalier isimli peynir markası raflardan toplatılıyor! 'Kesinlikle tüketmeyin' uyarısı

TÜKETİCİ PLATFORMU UYARDI!

Fransa’da “Le Cavalier” isimli ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor. Üründe ‘listeria’ isimli bakterinin tespit edildi. Tüketici platformundan konu ile ilgili yapılan açıklamada, peynirin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulanarak “Kesinlikle tüketmeyin” uyarısı yapıldı.