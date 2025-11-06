Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu ürünü ifşa etti

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ürün ve firmalara karşı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) listesinde son olarak bir çocuk giyim ürününü ve mobilyayı ekledi.

Oyuncak, giysi, aksesuar, temizlik ürünü gibi birçok kalemde sağlık açısından risk taşıyan ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. GÜBİS üzerinden yapılan son açıklamada çocuklar için üretilen ve boğulmaya yol açabilecek bir giysinin ve yanık ve yaralanmaya sebep olabilecek bir mobilya masanın üretimini durdurma kararı aldı.