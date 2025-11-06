Menü Kapat
Hava Durumu
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gümüş yeniden yön arayışına girdi

Arz-talep dengesindeki sıkışma, rafine gümüş piyasasında kira oranlarının artması ve arz açığı beklentileri fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor ABD ekonomik verilerinin de açıklanmasıyla birlikte gümüş fiyatları yeniden yön arayışında.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:11

, yatırımcıların beklenenden güçlü ABD ekonomik verilerini sindirmesiyle son kazanımların ardından ons başına 48,1 dolar civarında seyretti. , özel sektör işverenlerinin Ekim ayında 42 bin istihdam yarattığını, tahminleri aştığını ve işgücü piyasasının dayanıklılığını vurguladığını gösterirken, ISM Hizmetler PMI sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Gümüş yeniden yön arayışına girdi

Ekonomik güçlenme belirtileri, 'in daha fazla faiz indirimi konusunda temkinli hareket edeceği beklentilerini güçlendirdi, ancak devam eden ABD hükümet kapanması önemli verilerin açıklanmasını geciktirdi.

Gümüş yeniden yön arayışına girdi

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 62 olarak fiyatlıyor; bu oran, geçen haftaki FOMC toplantısı öncesindeki yüzde 90'ın üzerindeki orandan keskin bir düşüş gösteriyor.

Geçtiğimiz ay gümüş, Londra'daki kısa vadeli sıkışma ve likidite sıkışıklığı ortasında kısa süreliğine rekor seviyelere ulaşmış, ardından koşullar normale dönüp yatırımcılar kârlarını satmaya başlayınca geri çekilmişti.

Gümüş yeniden yön arayışına girdi

ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş güne 48,12 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 47,73 dolar, en yüksek de 48,26 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 48,25 dolardan işlem geçiyor.

Gümüş yeniden yön arayışına girdi

GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş güne 65,18 liradan başladı. Gün içinde en düşük 64,65 lira, en yüksek de 65,37 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 65,31 liradan alıcı buluyor.

ETİKETLER
#gümüş
#faiz oranları
#federal rezerv
#abd ekonomisi
#Adp Raporu
#Ism Hizmetler Pmi
#Loma Farez
#Ekonomi
