Altın fiyatlarında yeni rekor için tarih verdi! Nasri Amcalar'dan yatırımcıya kritik tüyo

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nasri Amcalar altın piyasası hakkında kritik değerlendirmede bulundu. Amcalar, altın fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yeniden rekorlara koşacağını belirtti ve tarih verdi. İşte detaylar...
Amcalar, ons altının 4.000 doların altına gerilemesini beklenen bir gelişme olarak yorumlayarak "Biz ons altında düşüş zaten bekliyorduk. Şu anda 3.960 dolar seviyelerinde. Hedefimiz 3.800 dolar civarı. Bu düşüşün birkaç nedeni var. En başta Amerika ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmaları geliyor. Ayrıca Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Başkan Powell’ın enflasyon ve istihdam vurgusu yapması, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. Bu da ons altındaki düşüşü destekledi" dedi.
Amcalar, gram altın cephesinde de sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade ederek "Şu anda gram altın 5.540 TL seviyesinde işlem görüyor. 5.400 – 5.350 TL bandına kadar gerileyebilir. Ancak orta ve uzun vadede ons altının yeniden yükseliş trendine girmesini bekliyoruz. 2026 yılı içinde ons altının 4.900 – 5.000 dolar seviyelerine çıkmasını öngörüyoruz. Bu da gram altında yeni rekorları beraberinde getirecek" diyerek yatırımcıların beklediği haberi verdi.
Eylül ayında 4.400 TL seviyesinde olan gram altının kısa sürede 6.300 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlatan Amcalar, mevcut süreci "dinlenme dönemi" olarak nitelendirdi.
"Altın kısa vadede bir düzeltme sürecinde. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş trendinin başlamasını bekliyoruz" diyen ve kasım ayının yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurgulayan Amcalar, Her düşüş, alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Eğer yatırımcının nakit ihtiyacı yoksa altınlarını satmaması hatta bu geri çekilmeleri fırsat bilip pozisyonunu artırması mantıklı olur dedi.
Döviz piyasasına da değinen Amcalar, artık kurda büyük dalgalanmalar beklemediğini kaydederken "Merkez Bankası’nın güçlü rezerv pozisyonu sayesinde kur atakları sınırlı. Dolar/TL’nin yılı 42-43 TL, Euro/TL’nin ise 49-50 TL civarında tamamlamasını bekliyoruz. Artık döviz Türkiye’de bir yatırım aracı olmaktan çıktı, çünkü enflasyonun altında kalıyor. Altın ise her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor" dedi.
Faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen altın yatırımının uzun vadede en güvenli liman olduğunu vurgulayan Amcalar, "Kasım ayı, kısa vadeli düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir alım dönemi olarak değerlendirilebilir" diyerek sözlerini noktaladı.