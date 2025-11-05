Altın fiyatlarında yeni rekor için tarih verdi! Nasri Amcalar'dan yatırımcıya kritik tüyo

Amcalar, ons altının 4.000 doların altına gerilemesini beklenen bir gelişme olarak yorumlayarak "Biz ons altında düşüş zaten bekliyorduk. Şu anda 3.960 dolar seviyelerinde. Hedefimiz 3.800 dolar civarı. Bu düşüşün birkaç nedeni var. En başta Amerika ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmaları geliyor. Ayrıca Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Başkan Powell’ın enflasyon ve istihdam vurgusu yapması, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. Bu da ons altındaki düşüşü destekledi" dedi.

