Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın fiyatlarında yeni rekor için tarih verdi! Nasri Amcalar'dan yatırımcıya kritik tüyo

Kasım 05, 2025 16:54
1
altın fiyatları

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nasri Amcalar altın piyasası hakkında kritik değerlendirmede bulundu. Amcalar, altın fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yeniden rekorlara koşacağını belirtti ve tarih verdi. İşte detaylar...

2
osn altın

Amcalar, ons altının 4.000 doların altına gerilemesini beklenen bir gelişme olarak yorumlayarak "Biz ons altında düşüş zaten bekliyorduk. Şu anda 3.960 dolar seviyelerinde. Hedefimiz 3.800 dolar civarı. Bu düşüşün birkaç nedeni var. En başta Amerika ile Çin arasında yapılan ticaret anlaşmaları geliyor. Ayrıca Fed’in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından Başkan Powell’ın enflasyon ve istihdam vurgusu yapması, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini zayıflattı. Bu da ons altındaki düşüşü destekledi" dedi.
 

3
gram altın

Amcalar, gram altın cephesinde de sınırlı bir geri çekilme yaşanabileceğini ifade ederek "Şu anda gram altın 5.540 TL seviyesinde işlem görüyor. 5.400 – 5.350 TL bandına kadar gerileyebilir. Ancak orta ve uzun vadede ons altının yeniden yükseliş trendine girmesini bekliyoruz. 2026 yılı içinde ons altının 4.900 – 5.000 dolar seviyelerine çıkmasını öngörüyoruz. Bu da gram altında yeni rekorları beraberinde getirecek" diyerek yatırımcıların beklediği haberi verdi.

4
ALTIN DİNLENME SÜRECİNDE

ALTIN DİNLENME SÜRECİNDE

Eylül ayında 4.400 TL seviyesinde olan gram altının kısa sürede 6.300 TL’ye kadar yükseldiğini hatırlatan Amcalar, mevcut süreci "dinlenme dönemi" olarak nitelendirdi.
 

5
ALTIN FİYATLARI

"Altın kısa vadede bir düzeltme sürecinde. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş trendinin başlamasını bekliyoruz" diyen ve kasım ayının yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurgulayan Amcalar, Her düşüş, alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Eğer yatırımcının nakit ihtiyacı yoksa altınlarını satmaması hatta bu geri çekilmeleri fırsat bilip pozisyonunu artırması mantıklı olur dedi.
 

6
ALTIN HER ZAMAN KAZANDIRIYOR

ALTIN HER ZAMAN KAZANDIRIYOR

Döviz piyasasına da değinen Amcalar, artık kurda büyük dalgalanmalar beklemediğini kaydederken "Merkez Bankası’nın güçlü rezerv pozisyonu sayesinde kur atakları sınırlı. Dolar/TL’nin yılı 42-43 TL, Euro/TL’nin ise 49-50 TL civarında tamamlamasını bekliyoruz. Artık döviz Türkiye’de bir yatırım aracı olmaktan çıktı, çünkü enflasyonun altında kalıyor. Altın ise her zaman yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor" dedi.
 

7
ALTIN

Faiz oranlarının yüksek olmasına rağmen altın yatırımının uzun vadede en güvenli liman olduğunu vurgulayan Amcalar, "Kasım ayı, kısa vadeli düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için uygun bir alım dönemi olarak değerlendirilebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

8

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.