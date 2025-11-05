Menü Kapat
16°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Bitcoin rekor gerileme yaşadı, Peki bu durum piyasa oyuncuları için bir alım fırsatı mı yoksa endişe edilmesi gereken bir eşik mi aşıldı? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un kripto para piyasasına yönelik sorularını cevapladı ve yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Kaya, ayrıca 2026 yılı için rakam verdi. İşte detaylar...

, uzun süredir koruduğu 100.000 dolar eşiğinin altına geriledi. Haziran’dan bu yana ilk kez bu seviyeyi gören , bir ay önceki rekorundan yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Peki bu düşüşün sebebi ne? Kripto para piyasasının oyuncularını neler bekliyor? Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a piyasalar hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Bitcoin'deki düşüşün nedeni hakkında değerlendirmede bulunan Kaya, düşüşün aslında tam bir nedeni olmadığını vurguladı. Kaya, "Sadece ABD'de hükümetin kapalı olmasından dolayı hazinenin nakit akışı durdu, bu durum da likidite darlığına neden oldu. En riskli varlık olan kriptolar bundan nasibini aldı" diyerek piyasa hakkında değerlendirmede bulundu.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

2026 YILINDA BITCOIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Kaya, fiyatlarının rekor denemelerinin ardından durulduğu, döviz kurlarında dalgalanmaların devam ettiği piyasa koşullarında şu an yatırımcılar için cazip görülen kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin için tahminlerini paylaştı. Kaya, 2026 yılında Bitcoin'in en düşük ve en yüksek hedefi hakkında değerlendirmede bulundu. Kaya, Bitcoin'in en düşük seviyede 79.000 dolar, en yüksek seviyede ise 250.000 doları görebileceğini söyleyerek yatırımcıları bu geniş aralık hakkında uyardı.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

ELİNDE ALTCOIN OLANLAR DİKKAT!

yatırımının dönemsel olarak mantıklı olabileceğini belirten Kaya, "Özellikle zirve seviyesinden yüzde 90 üzerinde düştükten sonra alım yapılabilir" diyerek kritik noktanın altını çizdi.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Ancak alınacak altcoinlerin markette sıralamada ilk 50 içerisinde olmasının çok önemli olduğunu hatırlatan Kaya, yapılacak altcoinin önemli bir hikayesinin olması gerektiğini belirtti.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

"Kripto para piyasasının kendisi zaten kaldıraçlı, çok volatil hareketler oluyor yani gün içinde dahi yüzde 70- yüzde 80 oranında yükselip düşebiliyor. Bu açıdan yüksek kaldıraç kullanarak işlem açmak tamamen kumardır. Tüm varlığınızı kaybedebilirsiniz" diyerek yatırımcılar için hayati uyarıda bulundu.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Piyasada yatırım yapılacak altcoinlerin seçimlerinin oldukça önem teşkil ettiğini belirten Kaya, "Çok sayıda coin piyasaya sürülüyor. Ve bunlar sosyal medyada pazarlanıyor. Bu tip pazarlama yöntemlerine yatırımcılar kanmasınlar. Market içinde belli bir hacmi olan, kendini ispatlamış coinlere yatırım yapsınlar" dedi.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

BİR YATIRIMCININ SEPETİ NASIL OLMALI?

Yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Kaya, yol haritası olarak elinde para olan kişilerin ve piyasa oyuncularının varlıklarının en fazla yüzde 25'i ile kripto yatırımı yapılabileceğini söyledi.

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Örnek sepet olarak ise oranları şöyle belirtti:

Altın: yüzde 20

: yüzde 10

Dolar: yüzde 0

Euro: yüzde 0

Kripto : yüzde 20

Borsa İstanbul hisse: yüzde 20

ABD hisse: yüzde 10

Vadeli-PPF: yüzde 20

Bitcoin sert çakıldı! Tuna Kaya'dan 2026 yılı için rekor tahmini

Kaya, sepete dolar ve Euro eklememesinin nedeni olarak ise kripto piyasasının, altın, gümüş gibi değerli metallerin ve ve Amerikan hisselerinin zaten döviz esaslı hareket ettiğini ifade etti.

