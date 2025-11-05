Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Bitcoin için kritik eşik aşıldı! aylar sonra bu rakamın altına düştü

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, Fed'in temkinli faiz kararı sonrasında endişelerle 23 Haziran’dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına geriledi.

Avrupa borsalarında, yatırımcıların belirsiz ekonomik görünüm karşısında yüksek değerlemeler sonrası kar satışına gitmesiyle düşüş yaşanırken, altın ve de değer kaybetti. Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankasının () indirimi konusunda temkinli davranması ve teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle 23 Haziran’dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına geriledi.

Bitcoin için kritik eşik aşıldı! aylar sonra bu rakamın altına düştü

HAZİRAN AYINDAN BERİ İLK KEZ!

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,5 azalarak 3 trilyon 310 milyar dolara geriledi. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8’den fazla düşerek 23 Haziran’dan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi. TSİ 23.40 itibarıyla 100 bin 768 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 10,6 oldu.

Bitcoin için kritik eşik aşıldı! aylar sonra bu rakamın altına düştü

, özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bu aşırı değerlendirmenin dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Bitcoin için kritik eşik aşıldı! aylar sonra bu rakamın altına düştü

Analistler, yatırımcıların Fed’in faiz görünümü konusunda temkinli davrandığını belirterek, başta Asya piyasaları olmak üzere, yüksek değerlemeler ve olası bir düzeltmeyle ilgili uyarıların giderek daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandığına dikkati çekiyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan 'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,6 değer kaybederek 3 bin 210 dolar seviyesine geriledi.

#Ekonomi
#Kripto Para
#fed
#faiz
#bitcoin
#ethereum
#yatırımcılar
#Ekonomi
