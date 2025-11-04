Menü Kapat
19°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Asgari ücret zammı ve en düşük emekli maaşına yapılacak olan zam oranı milyonlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 yıllık enflasyon ise 32.87 olarak gerçekleşti. Peki bu orana göre en düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a enflasyon rakamlarına göre tahminlerini anlattı. İşte kritik rakamlar...

Tüketici Fiyat Endeksi (), ekimde aylık bazda yüzde 2,55, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi () yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık , tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27 olarak kayıtlara geçti. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı 4 aylık toplam enflasyon oranı da yüzde 10,25 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranları da önem teşkil ediyor. Ancak şu ana kadar açıklanan verilerle birlikte ve en düşük emekli maaşı için öngörüler netleşmeye başladı.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

ENFLASYON VERİSİ TÜM MAAŞLARI ETKİLEYECEK

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı ve asgari ücret için hesaplarını paylaştı.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

4 aylık enflasyon verisine göre 4 ay SSK'da ve Bağ-Kur'da 4 aylık enflasyon farkının yüzde 10.25, emekli sandığında, emeklilerde ve memurlarda yüzde 16.55 bir enflasyon farkı olduğunu belirten Erdursun, "Bizim yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 32- yüzde 33 bandında. Buna göre de yıl sonunda yüzde 32 enflasyon gerçekleşir ise SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 13.10; memur ve memur emeklerine yüzde 19.57 zam yansıtılır" dedi.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

Erdursun, yıl sonunda yüzde 33 oranında bir enflasyon açıklanırsa ise SSK ve bağ kur emeklilerine yüzde 13.98; memur ve memur emeklerine ise yüzde 20.49 oranında enflasyon farkları verileceğini belirtti. Ayrıca Erdursun, memurlarda enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme farkının ekleneceğinin de altını çizdi.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özgür Erdursun net rakam verdi!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI VE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Erdursun, "Yıl sonunda yüzde 32 oranında enflasyon olur ise bugün en düşük emekli aylığı 16.881 TL iken, 19.092 TL'ye yükselir. Yüzde 33 oranında enflasyon olur ise bu durumda da en düşük emekli aylığı 19.241 liraya çıkar" diyerek kritik öngörülerini paylaştı.

Son iki ayın enflasyon verisinin gelmesiyle birlikte Ocak 2026'da yapılacak olan zam oranı kesin olarak belli olacak.

