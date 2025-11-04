En düşük emekli maaşı için çarpıcı tahmin! Uzman isimler rakam verdi

"SSK ve Bağkur emeklileri şu anda ilk 4 aylık enflasyon farkına nazaran 10.25'lik bir enflasyon farkı zammını hak etmiş vaziyette. Bu her ne kadar ceplerine, banka hesaplarına yansımasa da şu anki verilere göre istihkaklarına yazılacak" diyen Çetinkaya, "3 Ocak'taki son 2 aylık enflasyon verisi de açıklanınca. Memur ve memur emeklisi şu anda yüzde 16.55. Bunun yükseklik sebebi ise 8. toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 11'lik ilave zam, toplu sözleşmelerden çıkmıştı. Bu da yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı yüzde 5'lik ilave edildi. Bu da toplamda yüzde 16.55'e tekabül ediyor. Tabii ki bu 3 Ocak 2026'da son enflasyon verisi açıklandığı zaman tahmini olarak konuşmak gerekirse bu rakamların üzerine yüzde 3,5 seviyelerinde bir ilave enflasyon farkı daha eklemek gerekir diye düşünüyorum. Bu da SSK Bağkur emeklileri için de yaklaşık yüzde 14 - 15 yıl sonu enflasyon farkı zammı olur. Memur memur emeklileri için de yaklaşık olarak yüzde 19 -19,5 seviyelerinde olur diye söyleyebiliriz açıkçası" diyerek tahminlerini paylaştı.

