Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

EYT ve kademeli emeklilik, çalışanlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlar ve emeklilik bekleyenler için bu iki kritik konu hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a detaylı açıklamalarda bulundu. Erdursun önce bu iki kavramın neleri içerdiğini ve kimleri kapsadığını açık bir dille anlattı. Sonra da kademeli emeklilik bekleyenler için uyarılarda bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR? KİMLER BU KAPSAMA GİRİYOR?

Erdursun, öncelikle iki kavramın farklarını anlatarak, "Kademeli emeklilik sistemi diye bir sistem yoktur. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT’nin kapsamında değildir" dedi.

EYT’lilerin emeklilik şartlarını açıklayan Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar, yaş şartı aranmaksızın işe başlama tarihine göre kadınlar ve erkeklerde 5000-5975 gün aralığında prim gün şartını tamamladıklarında; kadınlar 18 yaşından sonra 20 yılı, erkekler 25 yılı doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilir" ifadelerini kullandı.

Erdursun, 8 Eylül 1999’dan sonraki döneme ilişkin olarak, "9 Eylül 1999 tarihinde, yani bir gün sonra sigortalı olanlar 30 Nisan 2008’e kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında SSK’dan 7000 iş günüyle emekli olabilmektedir" bilgisini verdi.

EYT VE KADEMELİ EMEKLİLİK ARASINDA FARKLAR NELERDİR?

Erdursun, EYT ve kademeli emeklilik arasındaki farkı ve beklentiler için, "8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan bu grup, kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. 8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekli edilirken, bizde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sabit olması haksızlık oluşturuyor. En azından 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yılında sigortalı olanlarda yaş kriteri ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak artmalı"

Hükümetin henüz bununla ilgili bir çalışması yok olmadığını belirten Erdursun, muhalefet, bir kademeli tablo hazırlayarak prim günlerini bir miktar düşürüp, yaşı da kademeli olarak artırarak emekliliğin mümkün olabilmesi için kanun teklifi verdiğini bildirdi.

2008’E KADAR OLMASININ NEDENİ NE?

Erdursun, "9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasındakilerin emeklilik şartı sabittir. 7000 iş günü ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş olarak uygulanır. 1 Mayıs 2008 sonrası ne olacak? Bu tarihte yasa değişti ama orada kademe geldi. Kadınlarda yaş 58 ile 65 arasında kademeli olarak değişiyor" diyerek tarihin 2008'e kadar tutulmasının nedenini açıkladı.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN KAPSAM NASIL?

Erdursun ayrıca, "Emekli Sandığı’nda da aynı yaşlar uygulanıyor. Normalde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar 7200 günle emekli olurken, 9 Eylül 1999 sonrasında prim gün sayısı 9000 güne çıkarıldı" bilgisini paylaştı.

EYT’DE YAŞ ŞARTI YOK, 9 EYLÜLDEN SONRA VAR

Erdursun, EYT ile kademeli emeklilik arasındaki temel farkı şu sözlerle özetledi: "8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda hiç yaş şartı yok, sadece sigortalılık süresi ve prim günü tamamlayanlar emekli oluyor. Emeklilikte yaşa takılma konusuydu EYT. EYT’lilerde yaş şartı yok. 8 Eylül’de sigortalı olan kişi primini tamamlayınca yaş şartı olmadan hemen emekli olabiliyor. Ama 9 Eylül’de sigortalı olduysa kadın 58, erkek 60 yaşını beklemek zorunda"

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKAR? ÇIKARSA MEVCUT EMEKLİLİK HAKLARI ETKİLENİR Mİ?

Düzenlemenin çıkma olasılığına ilişkin konuşan Erdursun, "Bu düzenleme çıkarsa, emeklilik yaşı çok geriye çekilirse emeklilik sistemi bundan gerçek anlamda zarar görebilir. Böyle bir yasal düzenleme olacaksa kademeli olarak yaş artırılabilir ama yaş konusunda dengeyi sağlayacak bir formül üzerinde durulması gerekir" dedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Erdursun, sürece ilişkin beklentiler için, "AK Parti böyle bir düzenlemeyi çıkarmayacağını ve planlamada olmadığını sık sık vurguluyor. Ancak seçime yakın bir dönemde hükümet bu konuyu yeniden gündemine alabilir. Bu bir ihtimal" diyerek kademeli emeklilik bekleyenler için hatırlatmada bulundu.