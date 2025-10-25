Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Çalışanlar için geleceğini güvence altına almak ve dolayısıyla emeklilik sistemi büyük önem arz ediyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlar en çok EYT ve kademeli emeklilik hakkındaki gelişmeleri merak ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve Kademeli Emeklilik bekleyenler için tüm detayları Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a anlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli adayları için çok önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 12:33

ve , çalışanlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanı Özgür Erdursun, çalışanlar ve emeklilik bekleyenler için bu iki kritik konu hakkında Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a detaylı açıklamalarda bulundu. Erdursun önce bu iki kavramın neleri içerdiğini ve kimleri kapsadığını açık bir dille anlattı. Sonra da kademeli emeklilik bekleyenler için uyarılarda bulundu.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR? KİMLER BU KAPSAMA GİRİYOR?

Erdursun, öncelikle iki kavramın farklarını anlatarak, "Kademeli emeklilik sistemi diye bir sistem yoktur. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT’nin kapsamında değildir" dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

EYT’lilerin emeklilik şartlarını açıklayan Erdursun, "8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olanlar, yaş şartı aranmaksızın işe başlama tarihine göre kadınlar ve erkeklerde 5000-5975 gün aralığında prim gün şartını tamamladıklarında; kadınlar 18 yaşından sonra 20 yılı, erkekler 25 yılı doldurduklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilir" ifadelerini kullandı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Erdursun, 8 Eylül 1999’dan sonraki döneme ilişkin olarak, "9 Eylül 1999 tarihinde, yani bir gün sonra sigortalı olanlar 30 Nisan 2008’e kadar kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında SSK’dan 7000 iş günüyle emekli olabilmektedir" bilgisini verdi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

EYT VE KADEMELİ EMEKLİLİK ARASINDA FARKLAR NELERDİR?

Erdursun, EYT ve kademeli emeklilik arasındaki farkı ve beklentiler için, "8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olan bu grup, kendilerine bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. 8 Eylül 1999’a kadar sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekli edilirken, bizde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının sabit olması haksızlık oluşturuyor. En azından 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 yılında sigortalı olanlarda yaş kriteri ilk işe başlama tarihine göre kademeli olarak artmalı"

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Hükümetin henüz bununla ilgili bir çalışması yok olmadığını belirten Erdursun, muhalefet, bir kademeli tablo hazırlayarak prim günlerini bir miktar düşürüp, yaşı da kademeli olarak artırarak emekliliğin mümkün olabilmesi için kanun teklifi verdiğini bildirdi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

2008’E KADAR OLMASININ NEDENİ NE?

Erdursun, "9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasındakilerin emeklilik şartı sabittir. 7000 iş günü ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş olarak uygulanır. 1 Mayıs 2008 sonrası ne olacak? Bu tarihte yasa değişti ama orada kademe geldi. Kadınlarda yaş 58 ile 65 arasında kademeli olarak değişiyor" diyerek tarihin 2008'e kadar tutulmasının nedenini açıkladı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İÇİN KAPSAM NASIL?

Erdursun ayrıca, "Emekli Sandığı’nda da aynı yaşlar uygulanıyor. Normalde Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda kadınlar 7200 günle emekli olurken, 9 Eylül 1999 sonrasında 9000 güne çıkarıldı" bilgisini paylaştı.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

EYT’DE YAŞ ŞARTI YOK, 9 EYLÜLDEN SONRA VAR

Erdursun, EYT ile kademeli emeklilik arasındaki temel farkı şu sözlerle özetledi: "8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlarda hiç yaş şartı yok, sadece ve prim günü tamamlayanlar emekli oluyor. Emeklilikte yaşa takılma konusuydu EYT. EYT’lilerde yaş şartı yok. 8 Eylül’de sigortalı olan kişi primini tamamlayınca yaş şartı olmadan hemen emekli olabiliyor. Ama 9 Eylül’de sigortalı olduysa kadın 58, erkek 60 yaşını beklemek zorunda"

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

DÜZENLEME NE ZAMAN ÇIKAR? ÇIKARSA MEVCUT EMEKLİLİK HAKLARI ETKİLENİR Mİ?

Düzenlemenin çıkma olasılığına ilişkin konuşan Erdursun, "Bu düzenleme çıkarsa, çok geriye çekilirse emeklilik sistemi bundan gerçek anlamda zarar görebilir. Böyle bir yasal düzenleme olacaksa kademeli olarak yaş artırılabilir ama yaş konusunda dengeyi sağlayacak bir formül üzerinde durulması gerekir" dedi.

Kademeli emeklilik bekleyenler dikkat! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ?

Erdursun, sürece ilişkin beklentiler için, "AK Parti böyle bir düzenlemeyi çıkarmayacağını ve planlamada olmadığını sık sık vurguluyor. Ancak seçime yakın bir dönemde hükümet bu konuyu yeniden gündemine alabilir. Bu bir ihtimal" diyerek kademeli emeklilik bekleyenler için hatırlatmada bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar bu tarihi bekliyor! Emlak uzmanından yatırımcılara kritik uyarı
Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#kademeli emeklilik
#eyt
#prim gün sayısı
#sigortalılık süresi
#emeklilik yaşı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.