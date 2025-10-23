Menü Kapat
17°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

Kentsel dönüşümün başarılı olması ve şehrin geleceğe hazırlanması için değer odaklı yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirten Şehir Plancısı Hakan Gümüş, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a özel açıklamalarda bulundu. Yüksek faizler ve sınırlı kredi kullanımının konut alışverişini zorlaştırdığını belirten Gümüş, yeni modeller hakkında önerilerini paylaştı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 12:44

Deprem tehdidi yaşayan gayrimenkul sektöründe hızlı bir süreci yaşanıyor. Konut almak isteyen vatandaş ise hem kentsel dönüşüm projeleri hem de yeni konut arzını merakla takip ediyor. Peki şehrin tam anlamıyla dönüşümü için yapılabilecekler neler? Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşın konut alabilmesi için neler yapılabilir? Şehir Plancısı Hakan Gümüş, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a sektöre ilham olabilecek açıklamalarda bulundu ve sorularımızı cevapladı.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

Kentsel dönüşüm projeleri, konut sektörünü ve fiyatları nasıl etkiliyor?

Kentsel Dönüşüm işinde hala doğru yöntemin bulunamadığını ifade eden Gümüş, "Yıllardır her ortamda, her fırsatta da anlatmaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşümü metrekare pazarlığından çıkarmazsak asıl potansiyeli bir türlü ortaya çıkaramayacağız. Değer odaklı dönüşüm modeline geçmemiz lazım. Kamu otoritesi de hak sahibi ve müteahhit arasında düzenleyici rolüyle güven unsurunu teşkil etmeli. Bu sayede Dolapdere, Reşitpaşa, Kuştepe gibi merkez aksların yanı başında lokasyon değeri yüksek bölgelerin müteahhit eliyle dönüşümü, merkezi olmayan deprem riskli bölgelerin de kamu eliyle dönüşümü mümkün olur" dedi.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YÖNTEM DEĞİŞMELİ

Ciddi bir konut arzı sıkıntısı olduğuna değinen Gümüş, imalat hızının talebi karşılamadığını dolayısıyla merkeze yakın bölgelerde deprem dayanıklı konutta oturma talebinin cevaplanamadığını belirtti ve kentsel dönüşüm işinde yöntem değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

ve kredi politikaları, konut sektörünü ve şehir planlamasını nasıl şekillendiriyor?

Son yıllardaki faiz oranlarının mevduatı olan yatırımcıyı gayrimenkule yatırım yapmaktan alıkoyduğunun altını çizen Gümüş, "Bundan 15 yıl evvel beyaz yakalı, iyi eğitimli bir genç konut kredisi kullanarak merkez bölgelere yakın yeni projelerden konut alabiliyordu. Artık alamıyor. Sadece nakdi olana hizmet vermek zorunda kalan müteahhitler de ciddi satış sıkıntısı yaşıyor. Konut kredilerini tekrar oyuna sokmamız gerekiyor" diyerek sektördeki problemlere değindi.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

Daha evvel konut kredisi ödeyebilen bütçelerin artık benzer bedelleri özel okul gibi harcamalara ayırmasına dikkat çeken Gümüş, "Bu gelişmelerin deprem dayanıklı kent planlamasına etkisine baktığımızda, sadece rant potansiyeli olan bölgelerin dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü müteahhit diğer bölgelerde satış sürecine güvenerek işe giremiyor. Bizim artık mekan kalitemize de kafa yormamız gerekiyor. Yani bu basit bir bina dönüşüm süreci değil sağlıklı, nitelikli mekan üretme süreci. Bu kent, daha geniş yeşil alanları, daha güzel cepheleri, daha iyi planlanmış kaldırımları ve trafik sirkülasyonunu hak ediyor" dedi.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

ORTA- ALT GELİR GRUBUNU EV SAHİBİ YAPMAK GEREKİYOR

2026 yılında kira fiyatları ve satılık konut fiyatları hakkında bir öngörünüz var mı?

Gayrimenkul geliştiricilerinin ve yatırımcılarının beklentileri biraz 2026 yılının 3. çeyreğine göre ayarladığını hatırlatan Gümüş, "Merkez bölgelerin deprem dayanıklı yeni projelerle dönüşmesi halinde nitelikli konut stoğu artacaktır. Bu da fiyatların daha makul yerlere oturmasını sağlayabilir" dedi.

Ev alacaklar dikkat! Konut üreticisi bu tarihi bekliyor

Kentsel dönüşüm konusunda mutlaka yöntem değişikliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Gümüş, "'un barınma sorununun üstüne daha büyük ciddiyetle eğilmek zorundayız. Orta-alt gelir grubuna konut üretmek, hatta konut sahipliği yanında uzun dönemli kiralama modelleri geliştirmek zorundayız. Sadece ehil kadroların, piyasa aktörleriyle koordineli çalışması gerekir. O zaman 2026 ve sonrası için çok daha umutvar olabiliriz. Ben bu memleketin kendini iyileştirme potansiyeline her zaman güvendim. Umarım, bu söylediklerimiz gerçekleşir" diyerek sözlerini noktaladı.

