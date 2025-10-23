Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyoyu verdi

İSLAM MEMİŞ'TEN ÖRNEK PORTFÖY SEPETİ

Finans Analisti İslam Memiş, 1 milyon TL’lik bir portföy için "500.000 TL Bitcoin, 250.000 TL Euro, 250.000 TL Dolar. Bitcoin’e hiç dokunmadan yıl sonuna kadar bekletilir. Euro ve dolar parite dengesi için, altın ve gümüş alımı için referans olarak kullanılabilir" diyerek yatırımcıların sepeti için öneride bulundu.