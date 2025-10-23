Menü Kapat
TGRT Haber
Altın almak için bu rakamı bekleyin! İslam Memiş yatırımcılara tüyoyu verdi

Ekim 23, 2025 12:03
1
altın fiyatları

Altın fiyatları rekor denemelerinin ardından şok düşüşler yaşamaya devam ediyor. Elinde altın olan yatırımcıların ise kafası karışık. Finans Analisti İslam Memiş, altın, gümüş, Bitcoin için yatırımcılara kritik önerilerde bulunurken bugün açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı hakkında da öngörülerini paylaştı.  Ayrıca Memiş, yatırımcılar için tüyo olarak örnek bir sepet de hazırladı. İşte detaylar...
 

2
altın fiyatları merkez bankası faiz

Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında beklentisi sorulan Memiş, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası öngörülemeyen bir Merkez Bankası olduğu için sürpriz yapmaya yine devam edebilir. O yüzden ihtimalleri %50 %50 olarak değerlendirmek lazım. %50 pas geçebilir, %50 100 baz puanlık faiz indirimi yapabilir" dedi.
 

3
Merkez Bankası faiz kararı

"Merkez Bankası'nın eli biraz daha güçlü. Rezervler artıyor, risk primleri düşüyor. Özellikle maliye tarafında hazinenin gelirlerinde ciddi bir artış var" diyen Memiş, "Sonuç itibarıyla pas geçerse de piyasa buna tepki vermez. 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapsa da piyasa tepki vermez" diyerek piyasa analizinde bulundu.
 

4
KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Kredi faiz oranlarına odaklanmak gerektiğinin altını çizen Memiş, "Yatırımcılar ve vatandaşlar, mevduat faizlerindeki değişimi ve ucuz finansmana erişimi takip ediyor. Kredi musluklarının tamamen açılması, kredi oranlarına hemen yansıması gibi durum kısa vadede beklenmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özel kredi tanımlama süreci var. İlk kez ev alacak gençler, emekliler gibi gruplara özel tanımlı krediler piyasaya çıkabilir. Bankaların özel mevduat tarafında düşük kredi ihtimalleri zayıf görünüyor" dedi.
 

5
MANİPÜLASYON FİYATLAMASI VAR

ALTINDA MANİPÜLASYON FİYATLAMASI VAR

Altın ve gümüş tarafında da manipülasyonların söz konusu olduğunu belirten Memiş, "Son iki ayda yatırımcılar piyasaların manipülasyon fiyatlamasında olduğunu gördü. Amerika bu süreçte yaklaşık 1 trilyon dolar civarında gelir elde etti. İçeride Kapalı Çarşı’da altın bulunmadığı için talep arttı ve fiziki altına yüksek işçilik ücretleri eklendi" diyerek yatırımcılara bilgi verdi.
 

6
ALTIN ALMAK İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

ALTIN ALMAK İÇİN BU RAKAMI BEKLEYİN

Altın almak için uygun zamanı bekleyen yatırımcılar için de detaylı açıklamada bulunan Memiş, "Ons altın 4.000 dolar seviyesi civarında, gram altın ise 5.500–6.000 TL bant aralığında. Kademeli alım önerisi 5.500 TL seviyesinden başlatılabilir. Altın almaya kısa vadede uygun değil, ancak eldeki altın için nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam edilmeli" diyerek uygun pozisyonun altını çizdi. 
 

7
GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE BELLİ OLDU

GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE BELLİ OLDU

Memiş, "Gümüş tarafında ise 47 dolar seviyesinden %50 alım yapılabilir, geri kalan %50 bekletilebilir. 45–43 dolar seviyelerine kadar alanlar mevcut. Düşüş yönlü beklenti devam ediyor, kademeli alım mantıklı" dedi.
 

8
KRİPTO PARA PİYASASINDA DALGALI SEYİR

KRİPTO PARA PİYASASINDA DALGALI SEYİR

Kripto tarafında Bitcoin pozisyonunun açık olduğunu hatırlatan Memiş, önceki alım seviyelerinin 37.500 dolar civarında olduğunu, altcoinler için pozitif beklentinin devam ettiğini hatırlattı.

9
DEĞERLİ METAL ALMAK MANTIKLI MI?

DEĞERLİ METAL ALMAK MANTIKLI MI?

Yatırım amaçlı altın satıp ev almak şu anda kısa vadede önerilmediğini belirten Memiş, değerli metal yatırımına ilişkin ise "Platin ve paladyumda kısa vadede %2–3 düşüş bekleniyor, şu anda girmeyi pahalı buluyorum, beklemek daha uygun" diyerek açıklamada bulundu.
 

10
İSLAM MEMİŞ'TEN ÖRNEK PORTFÖY SEPETİ

İSLAM MEMİŞ'TEN ÖRNEK PORTFÖY SEPETİ

Finans Analisti İslam Memiş, 1 milyon TL’lik bir portföy için "500.000 TL Bitcoin, 250.000 TL Euro, 250.000 TL Dolar. Bitcoin’e hiç dokunmadan yıl sonuna kadar bekletilir. Euro ve dolar parite dengesi için, altın ve gümüş alımı için referans olarak kullanılabilir" diyerek yatırımcıların sepeti için öneride bulundu.

