Elinde altın olanlar dikkat! Zafer Ergezen uyardı: Tehlikeli bölgeye girdik

Altın fiyatları bugün çok sert bir şekilde düştü. Peş peşe rekorların ardından gram altın 5,448 lirayı gördü. Bu sert düşüşlerin nedeni ne? Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a kıymetli metallerde kritik seviyelere gelindiğini açıkladı ve yatırımcıları uyardı

10 YILDIR BÖYLE BİR GÜNLÜK DÜŞÜŞ YAŞANMAMIŞTI

Ergezen, son günlerde özellikle dünden itibaren altın ve kıymetli metallerde sert satışların görüldüğünü belirterek "Son dönemde altın tarafında yüzde 60 oranında yıllık bazda bir getiri vardı. ABD-Çin arasındaki gerilim bu çıkışı tetikler nitelikteydi. Ancak Trump’tan gelen açıklamalar kar satışlarına neden oldu. Pozisyonların kapandığını ve kar satışlarının geldiğini gördük. Sert satışlar gelince kaldıraçlı işlemlerde de zararlar tetiklendi ve düşüşün boyutu arttı" dedi.

ALTIN İÇİN BEKLENENDEN SERT DÜŞÜŞ

Ergezen, bu kadar sert bir düşüşün beklenmediğini vurgulayarak "Düşüş bekleniyordu ama bu kadar sert bir düşüş beklenmiyordu. Yaklaşık 10 yıldır günlük bu kadar sert bir düşüş yaşanmamıştı. Bu da yukarı yönlü pozisyonların ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Dün itibarıyla bunların bir kısmının kapandığını gördük" diyerek piyasadaki hareketlilik hakkında bilgi verdi.

KIYMETLİ METALLERE GİDEN NAKİT AKIŞI AZALABİLİR

Ergezen, yaşanan sert satışların ardından piyasada temkinli olunması gerektiğini söyleyerek "Bunun etkilerini bundan sonraki dönemde daha net göreceğiz. Kıymetli metallere giden nakit akışı azalacak mı, bunu göreceğiz. Bu kadar günlük sert düşüş, kıymetli metallere giden nakit akışını azaltabilir. Bu nedenle temkinli olmaya devam etmek gerekiyor" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE AŞILDI

Ergezen, özellikle ons altın ve gümüşte tehlikeli seviyelere yaklaşıldığını belirterek "Altın tarafında ons bazında 4.200 dolar seviyesi, gümüşte ise 48,5 dolar seviyesi tehlikeli bölgedir. Bu seviyelerde satış baskısı artar. Hem altın hem gümüş kritik seviyeye girdi. Yeniden alıcılar güçlenecek ve fiyat artışı olacaktır ama ciddi bir pozisyon kapanması oldu" diyerek bu pozisyonlarda yeniden açılma olmadan yeni zirvenin görülmeyeceğinin altını çizdi.

ARTIK KAR SATIŞLARI DEVAM EDECEK

Bu aşamadan sonra değerli metaller ve özellikle altın piyasasındaki beklentisini sorduğumuz Ergezen, sert yükselişlerin temel verilerle desteklenmediğini belirterek, "Kar satışları gelmeye devam edecek" dedi.

Ergezen, "Çok ciddi yükseliş olmuştu, ancak temelin bunu desteklediğini düşünmüyordum. Artık bir miktar daha satıcılı seyir ve yatay piyasa görülebilir. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları her şeyi değiştirebilir" diyerek öngörülerini paylaştı.

ELİNDE ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Son olarak yatırımcılara tavsiyelerini sorduğumuz Ergezen, elinde altın bulunduranların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Piyasa bir miktar pozisyonlarını kapattı. 4.200 dolar seviyesinin altı tehlikeli. Ben olsam bu seviyenin altında pozisyonumu kapatırdım. Yeniden 4.350 dolar civarında pozisyon almayı düşünürdüm. Çok büyük getiri oldu. Artık yavaş yavaş yükselişlerin kar alma amaçlı kullanılma zamanı geldi. Pozisyon kapatmaları nakit akışının azalmasına neden olacak" diyerek sözlerini noktaladı.