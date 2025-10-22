Altın çakıldı! Kuyumcuların kapısında kuyruklar oluştu

Geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyesi olan 5,910 lirayı test eden gram altın bugün ise inanılmaz bir hızla düşüş yaşadı. Yatırımcılar için bu kaygan zeminde dikkatli ilerleme uyarısında bulunan uzmanlar, ons altının 3800 dolara kadar ineceğini öngörüyor.

