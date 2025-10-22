Altın çakıldı! Kuyumcuların kapısında kuyruklar oluştu

Kategoriler
Altın fiyatları öngörülemez şekilde dalgalanmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri bu rakamların manipülasyon fiyatlaması olduğunu söylerken, vatandaş altın fiyatları rekor kırdığından kar satışına başladı. Bu kar satışları neticesinde altın tarafında fiyatlar çakıldı. Sektör temsilcileri kuyumcuların kapısında kuyruklar oluştuğunu ve vatandaşın düşük fiyattan altın almak için sıraya girdiğini belirtti.
Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 4193 dolar seviyesinde seyrediyor. Türkiye saati ile 11,15 itibarıyla gram altın fiyatı 5,448 liraya kadar geriledi.
Geçtiğimiz günlerde en yüksek seviyesi olan 5,910 lirayı test eden gram altın bugün ise inanılmaz bir hızla düşüş yaşadı. Yatırımcılar için bu kaygan zeminde dikkatli ilerleme uyarısında bulunan uzmanlar, ons altının 3800 dolara kadar ineceğini öngörüyor.
Sektör temsilcileri altının rekor kırması ardından gelen kar satışlarıyla fiyatların çakıldığını ve 5,448 liraya kadar düştüğünü söyleyerek kuyumcuların kapısında altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtiyor.