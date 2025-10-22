Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre AFAD'ın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1250 sözleşmeli personel alınacak. Vatandaşlar tarafından AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağı ve şartları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 12:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () taşra teşkilatında görevlendirmek üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerin ardından şartları belli oldu. Adaylar tarafından AFAD başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağı merak ediliyor.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

AFAD 1250 personel alımı başvuruları 5 -11 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar başvurularını "Kariyer Kapısı" sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

AFAD personel alımına başvuracak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması ve en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranıyor. Kadınlarda ise en az 1,60 metre boy şartı bulunuyor.

Ara kurtarma teknikerliği için başvuru yapan adayların 2024 sınavından P93 puan türünden en az 60, teknisyenlik için ise P94 puan türünden en az 60 alınması gerekiyor.

ETİKETLER
#başvuru
#arama kurtarma
#kpss
#afad
#personel alımı
#Tekniker
#Sınırlı Sayıda
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.