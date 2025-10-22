AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 1250 sözleşmeli personel alımı şartları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilerin ardından başvuru şartları belli oldu. Adaylar tarafından AFAD personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl yapılacağı merak ediliyor.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

AFAD 1250 personel alımı başvuruları 5 -11 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar başvurularını "Kariyer Kapısı" sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

AFAD personel alımına başvuracak olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması ve en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranıyor. Kadınlarda ise en az 1,60 metre boy şartı bulunuyor.

Ara kurtarma teknikerliği için başvuru yapan adayların 2024 KPSS sınavından P93 puan türünden en az 60, teknisyenlik için ise P94 puan türünden en az 60 alınması gerekiyor.