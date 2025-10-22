Altın düşüş devam eder mi? 22 Ekim güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının ani artışı ve düşüşü hakkında açıklamada bulundu.
İslam Memiş, "Hem dışarıda hem içeride piyasalardaki son durumu sizin için özetlemeye gayret göstereceğim. Kişisel öngörü ve tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Bu süreçte nasıl bir aksiyon almalı, neleri dikkat etmeli, bu soruların cevabını vermek için gayret göstereceğim.
21 Ekim saatlerimiz 16.30. Borsa İstanbul üzerindeyse 10.500 puan seviyesinde." ifadelerini kullandı.
Memiş, 4000 dolar seviyesin altına sarkınca tekrar yorumlarız. Haliyle gram altın TL fiyatı da 6283 lira seviyesine kadar yükselmişti geçen hafta. Şu anda 6122 lira seviyesinde. Her ne kadar %2,5 civarında bir düşüş olsa da fiziki altın tarafında. Yine benim nazarımda oldukça yüksek. Tekrar 6000 lira seviyesinin altına sarkınca konuşuruz, mütalaasını yaparız. Yine benim nazarımda yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri ile altın fiyatlarını yorumladı.
İslam Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın altının ons fiyatı 4193 dolar seviyesinde şu anda. %4'e varan satışlar var karşımızda.
Ancak bu benim beklediğim düşüşler değil. Yine 4000 dolar seviyesinin altına sarkınca tekrar mütaala edeceğiz. 3800 dolar gibi rakamlardan bahsedebiliriz ama şu anda 4200 dolar seviyesinin altına sarkan ons altın benim nazarımda yine de pahalı, yine düşüş yönlü beklentim devam etmekte." sözleri ile değerlendirmede bulundu.
Gram Altın
Alış: 5.545,93 TL
Satış: 5.547,03 TL
Çeyrek Altın
Alış: 9.707,00 TL
Satış: 9.875,00 TL
Tam Altın
Alış: 38.707,00 TL
Satış: 39.317,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 40.200,00 TL
Satış: 40.808,00 TL
22 Ayar Bilezik
Alış: 5.417,04 TL
Satış: 5.714,58 TL