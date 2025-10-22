Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı

Kuzey Kore, aylar sonra Japon Denizi yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattı. Füzelerin ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Junghwa bölgesinden fırlatıldığı bildirilirken, Güney Kore ordusu, olası yeni denemelere karşı teyakkuzda olduklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 12:10

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği füze denemesi sonrası bir kez daha sahneye çıkan 'den bölgede gerilimi yeniden tırmandıracak bir hamle geldi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 08.10'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

Füzelerin ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Junghwa bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Muhtemel yeni denemelere karşı gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı

BAKANLIKLARA TALİMAT VERİLDİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Kuzey Kore'nin son füze denemesini kabul ederek, "ABD ve Güney Kore ile bilgi paylaşımında bulunmak dahil gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu.

İlk belirlemelere göre Japonya karasularına ya da münhasır ekonomik bölgesine düşen herhangi bir cisim tespit edilmediğini aktaran Takaichi, "Halkın güvenliğini sağlamak için Savunma Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri toplama ve analiz etmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı

GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Bugünkü deneme ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Haziran ayında ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ise dün göreve başlamasından bu yana Pyongyang'ın gerçekleştirdiği ilk füze testi olarak da kayıtlara geçti.

Füze denemesinin, Güney Kore'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi ise Güney Kore, Japonya ve ABD ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore en son 8 Mayıs'ta kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzesi denemeleri yapmıştı.

Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yüksek güvenlikli sınırı tek başına geçti! Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye girdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dengeleri değiştirecek itiraf
ETİKETLER
#güney kore
#japonya
#kuzey kore
#Füze Deneme
#Asya-pasifik Ekonomik İşbirliği
#Apec Zirvesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.