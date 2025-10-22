Aylar sonra yeniden! ABD ve müttefiklerine gözdağı: Kuzey Kore balistik füzeleri bir bir fırlattı

Yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği füze denemesi sonrası bir kez daha sahneye çıkan Kuzey Kore'den bölgede gerilimi yeniden tırmandıracak bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saat ile 08.10'da Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

Füzelerin ülkenin Kuzey Hwanghae eyaletine bağlı Junghwa bölgesinden fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Muhtemel yeni denemelere karşı gözlem faaliyetlerini artıran ordumuz, ABD ve Japonya ile ilgili bilgi paylaşımı yaparak teyakkuzda olmayı sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKLARA TALİMAT VERİLDİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Kuzey Kore'nin son füze denemesini kabul ederek, "ABD ve Güney Kore ile bilgi paylaşımında bulunmak dahil gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" açıklamasında bulundu.

İlk belirlemelere göre Japonya karasularına ya da münhasır ekonomik bölgesine düşen herhangi bir cisim tespit edilmediğini aktaran Takaichi, "Halkın güvenliğini sağlamak için Savunma Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına gerekli bilgileri toplama ve analiz etmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

GÖZDAĞI OLARAK YORUMLANDI

Bugünkü deneme ayrıca, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Haziran ayında ve Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin ise dün göreve başlamasından bu yana Pyongyang'ın gerçekleştirdiği ilk füze testi olarak da kayıtlara geçti.

Füze denemesinin, Güney Kore'nin 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi öncesinde gerçekleştirilmesi ise Güney Kore, Japonya ve ABD ittifakına gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore en son 8 Mayıs'ta kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzesi denemeleri yapmıştı.