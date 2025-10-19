Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Yüksek güvenlikli sınırı tek başına geçti! Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye girdi

Kuzey Koreli bir asker iki ülke arasındaki sınır bölgesinden geçerek Güney Kore'ye girdi. Yaşanan olayı Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı duyururken, askerin gözlatına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yüksek güvenlikli sınırı tek başına geçti! Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye girdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 16:27
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 16:27

Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Koreli bir askerin iki ülkeyi ayıran yüksek güvenlikli bölgesini geçerek Güney Kore tarafına sızdığını duyurdu.

birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, sınırı geçerek Güney Kore'ye giren askerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Yüksek güvenlikli sınırı tek başına geçti! Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye girdi

NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Açıklamada, söz konusu olayın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesinden bu yana bildirilen ilk Kuzey Koreli asker kaçışı olduğu belirtilirken, kaçışın nedeninin araştırılacağı kaydedildi.

Güney Kore, hazirandan bu yana iki Kuzey Koreli sivilin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini açıklamıştı.

ETİKETLER
#güney kore
#kuzey kore
#sınır
#gerginlik
#Asker Kaçışı
#Dünya
