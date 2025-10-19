Yüksek güvenlikli sınırı tek başına geçti! Kuzey Koreli bir asker Güney Kore'ye girdi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Koreli bir askerin iki ülkeyi ayıran yüksek güvenlikli sınır bölgesini geçerek Güney Kore tarafına sızdığını duyurdu.

Kuzey Kore birliklerinden herhangi bir olağandışı faaliyet tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, sınırı geçerek Güney Kore'ye giren askerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Açıklamada, söz konusu olayın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un haziranda göreve gelmesinden bu yana bildirilen ilk Kuzey Koreli asker kaçışı olduğu belirtilirken, kaçışın nedeninin araştırılacağı kaydedildi.

Güney Kore, hazirandan bu yana iki Kuzey Koreli sivilin iki ülke arasındaki tarafsız bölgeden ülkeye geçtiğini açıklamıştı.