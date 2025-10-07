Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!

Yeni bir araştırma, Kuzey Kore'de ormanların sessizliğe büründüğünü, çünkü insanların açlıktan el altından satılan kaplan ve porsukları yemeye başladığını ortaya çıkardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 11:14

İngiliz ve Hollandalı bilim insanları çarpıcı bir araştırmaya imza attı. Ekonomik çaresizlik, ve devlet destekli sömürü nedeniyle 'de gidişatın iyi olmadığı insanların açlıktan kaplan ve porsukları yediği ortaya çıktı. Biological Conservation dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Kuzey Kore ormanlarının yok olma riski çok yüksek, ormanlar fiilen boşaltılıyor.

Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!

NESİLLERİ TÜKENİYOR

İngiliz doğa korumacı Joshua Elves-Powell, bir zamanlar Kore Yarımadası'nda bol miktarda bulunan ve yoğun kürkü nedeniyle uzun süredir değer verilen samurun neslinin tükendiğine inandığını dile getirdi. Elves-Powell, bu hayvanların hayatta kalmak için yendiğini ya da kar amacıyla takas edildiğini, kullanılmak üzere yakalandığını söyledi. Bu hayvanlara Amur kaplanı, leoparının yanı sıra ayılar, su samurları, geyikler ve uzun kuyruklu goralların da dahil olduğunu söyledi.

Bulgular, dünyanın en kapalı ülkelerinden birinde neredeyse imkansız olan saha çalışmalarına değil, daha önce avcılık yapmış veya yaban hayatı ürünleri ticareti yaptığını kabul etmiş 42 firarinin ifadelerine dayanıyor.

Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!

''BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK''

Birçok kişi Elves-Powell'a avlanmalarının sebebinin başka seçenekleri olmaması olduğunu söyledi. "Eğer bir hayvan, Kuzey Kore'nin açıkça yaşadığı gibi, ekonomik açıdan zor durumda olan insanlar tarafından kullanılabilecek bir kaynaksa, o zaman bu insanların hayatta kalması için sömürülmeleri mantıklıdır" dedi.

South China Morning Post'un haberine göre, Sovyet yardımlarının kesilmesiyle milyonlarca insanın aç kaldığı 1995-2000 yılları arasındaki kıtlık yıllarına dikkat çeken araştırmacı, bazı tahminlere göre, 22 milyonluk toplam nüfusta 3,5 milyonun hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuzey Kore'de ormanlar sessizliğe bürünüyor: Açlıktan kaplan ve porsukları yiyorlar!

KARABORSAYA DÜŞÜYOR

Yaban hayatı ticaretinde sadece aç Kuzey Kore halkının değil, devlet kurumlarının da olduğunu söyleyen Elves-Powell, "Hayvanat bahçesinde bir hayvan ölürse ne yapılmalı? CITES kapsamında büyük kediler için ticaretini engellemeyi amaçlayan çok katı kurallar var, ancak Kuzey Kore CITES'e taraf değil" dedi ve şunları ekledi:

"Şok edici olmalı, ama belki de o kadar da şaşırtıcı değil. Kuzey Kore'deki fabrikalar gibi diğer devlet kurumlarından alınıp satılabilir malların karaborsaya girdiğini biliyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un muhtemel halefi dünyaya tanıtıldı! Çin ziyaretinde dikkatlerden kaçmadı
ETİKETLER
#kuzey kore
#insan
#açlık
#karaborsa
#Çaresizlik
#Yaban Hayatı Tecavüzü
#Cites
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.