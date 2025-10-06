Menü Kapat
Dünya
Editor
 Berkay Alptekin

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin yeni savaş gemisini ziyaret ederek, geminin 5 bin tonluk destroyer olduğunu ve düşman provokasyonlarına karşı caydırıcı bir güç olacağını belirtti. Güney Kore ise geminin Rusya desteğiyle inşa edilmiş olabileceğini ileri sürüyor.

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı:
Haber Merkezi
06.10.2025
06.10.2025
Dünyanın en kapalı kutu ülkesi 'nin lideri Kim Jong Un, ülkenin yeni savaş gemisini yerinde ziyaret etti. Ziyareti sırasında askerlere hitap eden Kim, 5 bin tonluk destroyerin “düşman provokasyonlarını cezalandırması gerektiğini” dile getirdi.

Kuzey Kore'de bu yıl hizmete giren iki 5 bin tonluk destroyerden biri Choe Hyon adlı gemi olarak biliniyor. Kuzey Kore lideri, bu geminin ülkenin “silahlı kuvvetlerinin gelişiminin açık bir göstergesi” olduğunu ifade etti.

Kim, “Donanmamızın muazzam gücü, devletin egemenliğini korumak için düşmanın provokasyonlarını caydırmak veya karşılık vermek üzere okyanuslarda gösterilmelidir” dedi.

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"

GEMİYE KARŞILIK ASKER GÜCÜ TAKASI

Kim Jong Un, aynı sınıfta üçüncü bir destroyerin gelecek yıl ekim ayına kadar inşa edileceğini de duyurdu.

kesimi ise dev savaş gemisinin ’nın yardımıyla geliştirildiğini ve bunun karşılığında binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna savaşında Moskova’ya destek için gönderilmiş olabileceğini ileri sürdü.

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"

"İŞGAL PROVASI" NİTELEMESİ

Pyongyang yönetimi, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın geçen ay düzenlediği ortak tatbikatı bir kez daha “işgal provası” olarak nitelendirirken, üçlü ittifak tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

ABD’nin Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 asker bulundurduğu biliniyor.

Kim, hafta sonu yaptığı açıklamada, “Düşmanlarımız güvenlik ortamlarının hangi yöne doğru ilerlediği konusunda endişelenmeli” diyerek yeni bir uyarı mesajı gönderdi.

Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"
