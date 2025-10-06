Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin yeni savaş makinesini görücüye çıkardı: "Düşman provokasyonlarını caydıracak"

Dünyanın en kapalı kutu ülkesi Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un, ülkenin yeni savaş gemisini yerinde ziyaret etti. Ziyareti sırasında askerlere hitap eden Kim, 5 bin tonluk destroyerin “düşman provokasyonlarını cezalandırması gerektiğini” dile getirdi.

Kuzey Kore'de bu yıl hizmete giren iki 5 bin tonluk destroyerden biri Choe Hyon adlı gemi olarak biliniyor. Kuzey Kore lideri, bu geminin ülkenin “silahlı kuvvetlerinin gelişiminin açık bir göstergesi” olduğunu ifade etti.

Kim, “Donanmamızın muazzam gücü, devletin egemenliğini korumak için düşmanın provokasyonlarını caydırmak veya karşılık vermek üzere okyanuslarda gösterilmelidir” dedi.

GEMİYE KARŞILIK ASKER GÜCÜ TAKASI

Kim Jong Un, aynı sınıfta üçüncü bir destroyerin gelecek yıl ekim ayına kadar inşa edileceğini de duyurdu.

Güney Kore kesimi ise dev savaş gemisinin Rusya’nın yardımıyla geliştirildiğini ve bunun karşılığında binlerce Kuzey Kore askerinin Ukrayna savaşında Moskova’ya destek için gönderilmiş olabileceğini ileri sürdü.

"İŞGAL PROVASI" NİTELEMESİ

Pyongyang yönetimi, ABD, Güney Kore ve Japonya’nın geçen ay düzenlediği ortak tatbikatı bir kez daha “işgal provası” olarak nitelendirirken, üçlü ittifak tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

ABD’nin Güney Kore’de yaklaşık 28 bin 500 asker bulundurduğu biliniyor.

Kim, hafta sonu yaptığı açıklamada, “Düşmanlarımız güvenlik ortamlarının hangi yöne doğru ilerlediği konusunda endişelenmeli” diyerek yeni bir uyarı mesajı gönderdi.